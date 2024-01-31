Что россияне смотрели в 2023 году

"Кинопоиск Pro" опубликовал список проектов, ставших самыми популярными среди россиян в прошлом году. Исследование проводилось на основе данных "Яндекса" и Google.

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Как нетрудно догадаться, первое место с изрядным отрывом занял сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Также в тройке - турецкие мелодрамы "Зимородок" и "Постучись в мою дверь".