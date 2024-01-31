Что россияне смотрели в 2023 году
"Кинопоиск Pro" опубликовал список проектов, ставших самыми популярными среди россиян в прошлом году. Исследование проводилось на основе данных "Яндекса" и Google.
Как нетрудно догадаться, первое место с изрядным отрывом занял сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Также в тройке - турецкие мелодрамы "Зимородок" и "Постучись в мою дверь".
Помимо них, в десятку вошли: "Король и Шут", "Жизнь по вызову", "Мажор", "Склифосовский", "Человек-бензопила", "Папины дочки" и "Фишер".
Интересно, что половина проектов в первой двадцатке - отечественные.