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Что россияне смотрели в 2023 году

"Кинопоиск Pro" опубликовал список проектов, ставших самыми популярными среди россиян в прошлом году. Исследование проводилось на основе данных "Яндекса" и Google.

Что россияне смотрели в 2023 году
© Российская газета

Как нетрудно догадаться, первое место с изрядным отрывом занял сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Также в тройке - турецкие мелодрамы "Зимородок" и "Постучись в мою дверь".

Помимо них, в десятку вошли: "Король и Шут", "Жизнь по вызову", "Мажор", "Склифосовский", "Человек-бензопила", "Папины дочки" и "Фишер".

Интересно, что половина проектов в первой двадцатке - отечественные.

Фильмы и сериалы
Папина дочка
Склифосовский
Жора Крыжовников
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