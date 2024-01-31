Актриса фильма «Аргайл» отреагировала на слух о том, что фильм снят по книге Тейлор Свифт

Брайс Даллас Ховард развенчала теорию о том, что Тейлор Свифт написала книгу «Аргайл», на основе которой снят одноименный фильм. Об этом актриса рассказала в шоу Джимми Фэллона.

В фильме режиссера Мэттью Вона («Kingsman») Ховард играет Элли Конвей, автора шпионского романа «Аргайл», которая обнаруживает, что в ее книгах подробно описаны миссии реальной шпионской сети. Сюжет разворачивается вокруг того, реален или нет агент Аргайл (Генри Кавилл).

Фильм основан на одноименном романе писательницы Элли Конвей — так же зовут героиню Ховард в фильме.

Поскольку в истории есть несколько отсылок к Свифт, некоторым фанатам пришла в голову идея, что певица написала книгу под псевдонимом.

Например, героиня Ховард носит своего кота Алфи в рюкзачке — таком же, какой использует Свифт для своей кошки Оливии Бенсон в документальном фильме «Мисс Американа».

Ховард сказала, что Вон был вдохновлен фотографией рюкзака Свифт.

«Мэттью увидел это изображение и подумал: «Это должно быть в фильме, как и эта ситуация, она тоже должна быть в фильме».

Ховард уточнила, что Вон понятия не имел об этой теории, пока его дочь не спросила у него, действительно ли он снимает фильм по книге Тейлор Свифт.

Актриса также отметила, что в фильме есть и другие отсылки к Свифт и ее музыке, которые удивят фанатов, в том числе намек на ее альбом «1989» — в этот же год Вон выпустился из школы.

«Это очень, очень, очень странно, но это огромная честь — иметь хоть какую-то связь с Тейлор Свифт», — добавила Ховард.