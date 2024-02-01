Топ-5 кинопремьер февраля-2024: и смех, и слёзы

Встречайте пятерку самых ожидаемых премьер февраля-2024 по версии BFM-Новосибирск. Вас ждут:

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новые размышления героев из комедии «О чем говорят мужчины»

проделки авантюриста Славы в исполнении Павла Деревянко

история одного из основателей антитеррористического подразделения «Группа "Альфа"

знаменитая встреча психоаналитика Зигмунда Фрейда

головокружительные приключения кота и пса, потерявшихся в аэропорту.

«Один день в Стамбуле»

Новая порция задушевных разговоров от «Квартета И» – создателей популярной серии комедий «О чем говорят мужчины».

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля – бизнесмена Вадима. Но сразу по прилету выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей покойного. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания. Оказывается, что он успел повлиять на жизнь каждого из собравшихся.

Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга – не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.

«Конец Славы»

Авантюрная комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли.

«И Харрисон Форд, и Джонни Депп – кто они такие по сравнению со Славой Агеевым?!» Но слава не вечна. Востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все – контракты, популярность, хорошие отношения с семьей.

Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру – похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа. Слава притворяется мертвым, его хоронят в комфортабельном гробу с музыкой и подсветкой, где он через интернет упивается прощальными речами Филиппа Киркорова, Михаила Галустяна и других знаменитостей. И предвкушает, как все обрадуются, когда он воскреснет.

Казалось бы, что может пойти не так? Но агента, спешащего откапывать Славу, вдруг сбивает машина. «И кто меня теперь откопает?»

«Командир»

Биографический фильм про Геннадия Зайцева, охватывающий период жизни героя с 10 до 54 лет.

Обычный мальчик из глухой уральской деревни вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, встал у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа "Альфа"».

1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватили в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Под руководством Геннадия Зайцева прошла сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

Создатели фильма открыли для себя биографию Геннадия Зайцева, прочитав его книгу воспоминаний «Спецназ. "Альфа": дела и люди». В съемках участвовали дети и племянники настоящих заложников, которые, в свою очередь, сыграли своих родителей.

«Кот и пёс»

Французская комедия с элементами анимации. Коты и собаки, как известно, редко ладят. Но этой парочке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев.

По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «заклятым друзьям» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева – звезда социальных сетей и профессиональный вор – тоже объединяются, чтобы отыскать своих любимцев.

Фильм содержит live-action съемки и компьютерную анимацию. В частности, щенок и кошка не настоящие, а нарисованные с помощью современных визуальных эффектов. В русскоязычном дубляже хвостатых героев озвучили популярные отечественные артисты. Агата Муцениеце («Честный развод», «Подвал господина Гринберга») подарила свой голос кошке. А Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению») заговорил за щенка.

«По Фрейду»

Двукратный обладатель «Оскара», великолепный Энтони Хопкинс в роли Зигмунда Фрейда. Фильм рассказывает историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, на которой они спорили о том, существует ли Бог.

Сюжет разворачивается накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов ученого. Действие постоянно вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее, унося зрителя в мир фантазий.