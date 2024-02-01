Вышла первая серия третьего сезона сериала «Сергий против нечисти: Яга»

Сегодня вышла первая серия третьего сезона российского сериала «Сергий против нечисти: Яга». Эпизод, который длится 46 минут, можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Шоу рассказывает о новых приключениях бывшего священника Сергия, который был отстранён от церкви и стал охотником за нечистью вместе с капитаном полиции Катей. В продолжении главный герой заключает сомнительную сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою любимую женщину.