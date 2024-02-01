Анимационная компания «Ярко» выпустила второй сезон мультсериала «Тикабо»

Второй сезона музыкально-познавательного мультсериала "Тикабо" российской анимационной компании "Ярко" вышел в четверг в онлайн-кинотеатре Premier и на видеохостинге Rutube. В продолжении мультфильма зрителей ждет 26 новых эпизодов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко".

© Кадр из мультфильма

"В онлайн-кинотеатре Premier и на национальном видеохостинге Rutube состоялась премьера второго сезона музыкально-познавательного мультсериала "Тикабо". Первая серия второго сезона напомнит о том, кто такие малыши тикабо, какие у каждого из них характеры и таланты. Планируется, что новые эпизоды будут выходить раз в неделю, всего в сезоне 26 серий", - говорится в сообщении.

Тикабо - необычные существа, коллекционирующие все самое интересное в мире человека. Задача тикабо в каждой серии мультсериала - собрать тематический набор из имеющихся игрушек и вещей. В мире людей героев сопровождает воспитатель Ня. В новых сериях малыши тикабо вместе с воспитателем открывают для себя новые локации из мира людей: кухню, ванную, гостиную.

"Анимационный сериал "Тикабо" - безопасный познавательный детский проект, который развлекает и развивает в игровой форме. В новом сезоне вместе со своим опытным наставником Ня любознательные тикабо откроют для себя много новых и интересных знаний. Маленьких зрителей ждут приключения, заводные песенки и, конечно, множество игр, которые родители смогут легко перенести в реальный мир, используя настоящие предметы и игрушки", - привели в пресс-службе слова генерального директора, генерального продюсера анимационной компании "Ярко" Альбины Мухаметзяновой.