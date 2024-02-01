Состоялась премьера скандального фильма «Брат 3»

Сегодня в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Брат 3». Конечно, этот фильм не имеет ничего общего с дилогией «Брат» Алексея Балабанова. Из-за этого, кстати, лента уже попала в большое количество скандалов и была принята аудиторией отрицательно.