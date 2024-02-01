Число снимаемых в Петербурге кино- и видеопроектов выросло в 2023 году на четверть

Количество кино- и видеопроектов, которые были сняты в Санкт-Петербурге, по итогам 2023 года увеличилось на четверть в сравнении с предыдущим годом, достигнув 230, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по культуре.

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Среди них - "Онегин" Сарика Андреасяна, "Столыпин" Алексея Андрианова, "Десять дней до весны" Кима Дружинина и многие другие.

"Количество заявок на съемки кино- и видеопроектов в Санкт-Петербурге за последние два года увеличилось почти в полтора раза. В 2022 году было рассмотрено 574 заявки на проведение 183 кино- и видеопроектов, а в 2023 - уже 727 заявок на проведение 230 кино- и видеопроектов", - рассказали в пресс-службе.

В комитете отметили, что обращения поступали только от петербургских и российских компаний.

Так, в 2023 году в Петербурге проходили съемки документального проекта "Императрицы" Андрея Кравчука, художественных фильмов "Пророк" Феликса Умарова, "Челюскин. Первые" Степана Коршунова, "Адмирал Кузнецов" Сергея Виноградова, "Александр I" Артема Насыбулина и другие. С 2021 года в городе работает Кинокомиссия, занимающаяся как выдачей первичных разрешений на съемки, так и сопровождением всего съемочного процесса по принципу "единого окна". Ее создание позволило ускорить обработку поступающих запросов на согласование съемок кино- и видеопроектов, добавили в комитете.

"Благодаря неизменной поддержке сферы губернатором город ежегодно увеличивает объем работы по созданию национальных игровых и документальных фильмов. В 2022 году на развитие и поддержку петербургского кинематографа из бюджета города было выделено 200 миллионов рублей, в 2023 году - 230 миллионов рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в комитете отметили, что в Петербурге разработана онлайн-карта киносъемок на территории города, но пока этот сервис остается внутренним рабочим инструментом.