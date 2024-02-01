НТВ не будет цензурировать "Слово пацана. Кровь на асфальте" для показа в эфире

"Дату не скажу, но скоро, весной. Выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия "18+", как она и была. То есть мы будем показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение", - сказал он на мероприятии ИРИ, посвященном подведению итогов 2023 года.