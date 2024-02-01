Какие фильмы стоит ждать в 2024 году

Тимоти Шаламе возвращается в эпическом финале «Дюны», Хоакин Феникс снова появится на экранах, а Джокер и Паддингтон направляются в Перу. В новом 2024 году зрителей ждет множество великолепных фильмов.

© Кадр из фильма "Дюна 2"

«Рамблер» рассказывает о самых стоящих премьерах, которые скрасят кинематограф в наступившем году.

«Бедняжки»

Благодаря этому выдающемуся фильму и ее телевизионной комедии «Проклятие» Эмма Стоун переживает настоящий триумф. Она выводит свою карьеру на новый уровень в этой стимпанк-футуристической викторианской сказке, адаптированной по роману Аласдера Грея виртуозом абсурда Йоргосом Лантимосом. Актриса играет Беллу, молодую женщину, воскресшую из мертвых в результате эксперимента Франкенштейна, которая переживает череду сексуальных приключений.

«Дрянная девчонка»

В период с 2018 по 2020 год «Дрянные девчонки» стали бродвейским мегамюзиклом, и именно этот мюзикл сейчас переосмысляется как фильм. К сожалению, картина не будет готова 3 октября, в День дрянных девчонок, поскольку в оригинальном фильме это дата, когда персонаж Линдси Лохан, как известно, ведет содержательный разговор со своим возлюбленным.

«Остатки»

Александр Пейн — голливудский режиссер, способный сохранить суровое, органичное кино 1970-х годов, и его новая комедия остается верной ценностям Эшби, Рафельсона, Альтмана и других именитых мэтров киноиндустрии. Пол Джаматти играет сварливого учителя школы-интерната, которому во время рождественских каникул приходится присматривать за «оставшимися»; то есть детьми, которые не могут вернуться домой. Возможно, этот фильм в ближайшие годы превратиться в один из культовых рождественских картин.

«Самсара»

Это мультисенсорное симфоническое приключение испанского режиссера Лоис Патиньо очаровало зрителей во всем мире. Это загадочная буддийская история, рассказывающая о путешествии души из тела женщины в Лаосе в тело козленка на Занзибаре. Центральным элементом фильма является 15-минутный эпизод, в котором зрители должны закрыть глаза (не подсматривать!), прислушаться к звуковому сопровождению и попытаться распознать цвета через закрытые веки.

«Идеальные дни»

Токио является местом действия этого прекрасно снятого причудливого и горько-сладкого исследования персонажей в стиле дзен, созданного Вимом Вендерсом, в котором главную роль играет опытный японский актер Кодзи Якусе. Он играет мужчину средних лет, работающего уборщиком общественного туалета, который разъезжает в своем фургоне и слушает классический рок: Патти Смит, The Kinks и, конечно же (судя по названию) Лу Рид. Но у него есть горькая тайна.

«Дюна: Часть вторая»

Вторая половина гигантской адаптации «Дюны» Дени Вильнева длится 2 часа 46 минут. Тимоти Шаламе возвращается в роли Поля Атрейдеса, сражаясь с предателями, напавшими на его семью, и объединяясь с народом Свободных и с Чани, которую играет Зендая. Первая «Дюна» была великолепной эпопеей; Вильнев обещает в заключение нечто впечатляющее.

«Монстр»

Сложный и запутанный мир семейных дисфункций раскрывается в этом типично интеллектуальном, умном фильме японского автора Хирокадзу Кореэда, фильме о великом моральном интеллекте и человечности. Учитель, судя по всему, подвергся жестокому обращению в школе со стороны ученика, но, похоже, он сам издевался над ним; тогда их отношения преобразуются и проявляются как нечто иное.

«Лиза Франкенштейн»