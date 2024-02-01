Какие фильмы стоит ждать в 2024 году
Тимоти Шаламе возвращается в эпическом финале «Дюны», Хоакин Феникс снова появится на экранах, а Джокер и Паддингтон направляются в Перу. В новом 2024 году зрителей ждет множество великолепных фильмов.
«Рамблер» рассказывает о самых стоящих премьерах, которые скрасят кинематограф в наступившем году.
«Бедняжки»
Благодаря этому выдающемуся фильму и ее телевизионной комедии «Проклятие» Эмма Стоун переживает настоящий триумф. Она выводит свою карьеру на новый уровень в этой стимпанк-футуристической викторианской сказке, адаптированной по роману Аласдера Грея виртуозом абсурда Йоргосом Лантимосом. Актриса играет Беллу, молодую женщину, воскресшую из мертвых в результате эксперимента Франкенштейна, которая переживает череду сексуальных приключений.
«Дрянная девчонка»
В период с 2018 по 2020 год «Дрянные девчонки» стали бродвейским мегамюзиклом, и именно этот мюзикл сейчас переосмысляется как фильм. К сожалению, картина не будет готова 3 октября, в День дрянных девчонок, поскольку в оригинальном фильме это дата, когда персонаж Линдси Лохан, как известно, ведет содержательный разговор со своим возлюбленным.
«Остатки»
Александр Пейн — голливудский режиссер, способный сохранить суровое, органичное кино 1970-х годов, и его новая комедия остается верной ценностям Эшби, Рафельсона, Альтмана и других именитых мэтров киноиндустрии. Пол Джаматти играет сварливого учителя школы-интерната, которому во время рождественских каникул приходится присматривать за «оставшимися»; то есть детьми, которые не могут вернуться домой. Возможно, этот фильм в ближайшие годы превратиться в один из культовых рождественских картин.
«Самсара»
Это мультисенсорное симфоническое приключение испанского режиссера Лоис Патиньо очаровало зрителей во всем мире. Это загадочная буддийская история, рассказывающая о путешествии души из тела женщины в Лаосе в тело козленка на Занзибаре. Центральным элементом фильма является 15-минутный эпизод, в котором зрители должны закрыть глаза (не подсматривать!), прислушаться к звуковому сопровождению и попытаться распознать цвета через закрытые веки.
«Идеальные дни»
Токио является местом действия этого прекрасно снятого причудливого и горько-сладкого исследования персонажей в стиле дзен, созданного Вимом Вендерсом, в котором главную роль играет опытный японский актер Кодзи Якусе. Он играет мужчину средних лет, работающего уборщиком общественного туалета, который разъезжает в своем фургоне и слушает классический рок: Патти Смит, The Kinks и, конечно же (судя по названию) Лу Рид. Но у него есть горькая тайна.
«Дюна: Часть вторая»
Вторая половина гигантской адаптации «Дюны» Дени Вильнева длится 2 часа 46 минут. Тимоти Шаламе возвращается в роли Поля Атрейдеса, сражаясь с предателями, напавшими на его семью, и объединяясь с народом Свободных и с Чани, которую играет Зендая. Первая «Дюна» была великолепной эпопеей; Вильнев обещает в заключение нечто впечатляющее.
«Монстр»
Сложный и запутанный мир семейных дисфункций раскрывается в этом типично интеллектуальном, умном фильме японского автора Хирокадзу Кореэда, фильме о великом моральном интеллекте и человечности. Учитель, судя по всему, подвергся жестокому обращению в школе со стороны ученика, но, похоже, он сам издевался над ним; тогда их отношения преобразуются и проявляются как нечто иное.
«Лиза Франкенштейн»
Сценарист Диабло Коди обещает еще больше готических ужасов в этом гендерно-перевернутом подростковом взгляде на классического монстра, снятом Зельдой Уильямс, дочерью Робина. Кэтрин Ньютон играет Лизу Своллоуз, одинокую непонятую готку, которая случайно натыкается на симпатичный мужской труп, который оживает во время грозы, с тех пор и начинается классическая история любви.