Умерла Зорайде из «Клона»: что стало с остальными звездами культового сериала
30 января все, кто застал бешеную популярность бразильского сериала "Клон", были глубоко опечалены новостью о кончине актрисы Жандиры Мартини, сыгравшей роль Зорайде.
Именно Зорайде стала одним из любимых персонажей теленовеллы, самой доброй и теплой, спасительницей рискованной Жади. Актриса Жандира Мартини, скончалась после долгой болезни в возрасте 79 лет — Джованна Антонелла, сыгравшая Жади, выложила в соцсетях трогательные совместные кадры, подписав их эмодзи-сердцем.
"Рамблер" расскажет, что стало с остальными актерами культового сериала.
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