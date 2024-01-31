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Умерла Зорайде из «Клона»: что стало с остальными звездами культового сериала

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Зорайде больше нет. Фанаты сериала глубоко опечалены известием о кончине бразильской актрисы Жандиры Мартини, сыгравшей одну из самых добрых ролей в сериале.
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Зорайде больше нет. Фанаты сериала глубоко опечалены известием о кончине бразильской актрисы Жандиры Мартини, сыгравшей одну из самых добрых ролей в сериале. 
© Кадр из сериала "Клон"
На протяжении всех 270 серий культовой теленовеллы "Клон" Зорайде поддерживала главную героиню сериала, непокорную красавицу Жади. Забыв о своем личном счастье, Зорайде рисковала всем, спасая Жади, и стала для рискованной девушки настоящим ангелом-хранителем. Зрители сериала мечтали о том, чтобы и сама Зорайде стала счастливой. Так и получилось. В финале она нашла свое счастье в лице дядюшки Али, став его любимой женой.
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На протяжении всех 270 серий культовой теленовеллы "Клон" Зорайде поддерживала главную героиню сериала, непокорную красавицу Жади. Забыв о своем личном счастье, Зорайде рисковала всем, спасая Жади, и стала для рискованной девушки настоящим ангелом-хранителем. Зрители сериала мечтали о том, чтобы и сама Зорайде стала счастливой. Так и получилось. В финале она нашла свое счастье в лице дядюшки Али, став его любимой женой.  
© Кадр из сериала «Клон»
Сыгравшая Жади Джованна Антонелли после "Клона" сыграла в десятках успешных проектах. Сейчас ей 47 лет, и она продолжает сниматься в кино, развивает свой бренд парфюмерии и одежды, располагает огромной популярностью в соцсетях и восхищает фанатов своей подтянутой фигурой и яркой внешностью.
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Сыгравшая Жади Джованна Антонелли после "Клона" сыграла в десятках успешных проектах. Сейчас ей 47 лет, и она продолжает сниматься в кино, развивает свой бренд парфюмерии и одежды, располагает огромной популярностью в соцсетях и восхищает фанатов своей подтянутой фигурой и яркой внешностью. 
© Соцсети
Мурилу Бенисиу, сыгравший того самого Лукаса, продолжил сниматься в кино и строить яркую жизнь. В 2001 году он расстался с женой Каролиной Ферраз, а затем не смог устоять перед "Жади". Мурилу женился на Джованне Антонели и вскоре, на радость фанатам, у них родился сын Петро. Правда еще через год они развелись.
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Мурилу Бенисиу, сыгравший того самого Лукаса, продолжил сниматься в кино и строить яркую жизнь. В 2001 году он расстался с женой Каролиной Ферраз, а затем не смог устоять перед "Жади". Мурилу женился на Джованне Антонели и вскоре, на радость фанатам, у них родился сын Петро. Правда еще через год они развелись. 
© Соцсети

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Далтон Виг, исполнявший роль нелюбимого мужа Жади Саида, снискал популярность только в 30 лет. После "клона" карьера пошла в гору, он снимался в других бразильских сериалах, а также работал моделью и телеведущим. Женился "Саид" только в 48 лет на актрисе Камиле Черкес и позже наконец стал отцом сыновей-близнецов.
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Далтон Виг, исполнявший роль нелюбимого мужа Жади Саида, снискал популярность только в 30 лет. После "клона" карьера пошла в гору, он снимался в других бразильских сериалах, а также работал моделью и телеведущим. Женился "Саид" только в 48 лет на актрисе Камиле Черкес и позже наконец стал отцом сыновей-близнецов. 
© Соцсети
Даниэла Эскобар, сыгравшая многогранную,драматическую роль Маизы, выглядит сейчас, в 54 года, невероятно молодо. Она снимается в кино, с 2014 года является членом жюри Международного комитета премии «Эмми», увлекается спортом и нутрициологией.
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Даниэла Эскобар, сыгравшая многогранную,драматическую роль Маизы, выглядит сейчас, в 54 года, невероятно молодо. Она снимается в кино, с 2014 года является членом жюри Международного комитета премии «Эмми», увлекается спортом и нутрициологией. 
© Соцсети
Для Веры Фишер невероятная популярность после получения титула «Мисс Бразилия» и съемок в кино стала злым роком: у актрисы начались проблемы с наркотиками. Вера сумела побороть зависимость, но до сих пор выступает за легализацию легких наркотических средств в терапевтических целях.
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Для Веры Фишер невероятная популярность после получения титула «Мисс Бразилия» и съемок в кино стала злым роком: у актрисы начались проблемы с наркотиками. Вера сумела побороть зависимость, но до сих пор выступает за легализацию легких наркотических средств в терапевтических целях. 
© Соцсети
Режиналду Фария, сыгравшему Леонидаса Ферраса, сейчас 85 лет. В 2015 году актер из-за болезни попал в кому, но ему удалось выкарабкаться. Тяжелая ситуация помогла восстановить отношения с сыном, с которым он не общался с подросткового возраста. Даже в таком возрасте Режиналду продолжает сниматься в кино и активно ведет соцсети, радуя фанатов.
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Режиналду Фария, сыгравшему Леонидаса Ферраса, сейчас 85 лет. В 2015 году актер из-за болезни попал в кому, но ему удалось выкарабкаться. Тяжелая ситуация помогла восстановить отношения с сыном, с которым он не общался с подросткового возраста. Даже в таком возрасте Режиналду продолжает сниматься в кино и активно ведет соцсети, радуя фанатов. 
© Соцсети
Исполнитель роли создателя того самого клона, ученого Альбьер, Жука де Оливейра, тщательно скрывает подробности своей личной жизни.
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Исполнитель роли создателя того самого клона, ученого Альбьер, Жука де Оливейра, тщательно скрывает подробности своей личной жизни. 
© Соцсети

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Стенио Гарсия, сыгравший дядю Али, в жизни такой же любвеобильный, как и его персонаж. Так, он успел побывать в браке с пятью женщинами. Его последняя жена младше него на 36 лет! Сейчас ему уже 91 год, но Стенио все еще активно ведет социальную жизнь и общается с фанатами в Сети.
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Стенио Гарсия, сыгравший дядю Али, в жизни такой же любвеобильный, как и его персонаж. Так, он успел побывать в браке с пятью женщинами. Его последняя жена младше него на 36 лет! Сейчас ему уже 91 год, но Стенио все еще активно ведет социальную жизнь и общается с фанатами в Сети. 
© Соцсети

30 января все, кто застал бешеную популярность бразильского сериала "Клон", были глубоко опечалены новостью о кончине актрисы Жандиры Мартини, сыгравшей роль Зорайде.

Именно Зорайде стала одним из любимых персонажей теленовеллы, самой доброй и теплой, спасительницей рискованной Жади. Актриса Жандира Мартини, скончалась после долгой болезни в возрасте 79 лет — Джованна Антонелла, сыгравшая Жади, выложила в соцсетях трогательные совместные кадры, подписав их эмодзи-сердцем.

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"Рамблер" расскажет, что стало с остальными актерами культового сериала.

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