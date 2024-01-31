Умерла Зорайде из «Клона»: что стало с остальными звездами культового сериала

Стенио Гарсия, сыгравший дядю Али, в жизни такой же любвеобильный, как и его персонаж. Так, он успел побывать в браке с пятью женщинами. Его последняя жена младше него на 36 лет! Сейчас ему уже 91 год, но Стенио все еще активно ведет социальную жизнь и общается с фанатами в Сети.