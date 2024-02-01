Режиссер Егор Кончаловский поделился подробностями работы над фильмом «Авиатор»
В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Событие это, надо отметить, значимое, поскольку экранизировать произведение брались уже дважды разные команды, однако попытки оказывались безуспешными.
На этот раз «Авиатор» все же должен взлететь: по словам Водолазкина, сейчас штурвал в надежных руках у генерального продюсера Сергея Катышева и работа точно состоится. Режиссером картины выступил Егор Кончаловский.
Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский и Александр Горбатов (он же экранный майор Гром). Также в картине приняли участие Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Ирина Пегова и Антон Шагин. Музыкальным сопровождением к фильму занимается Максим Фадеев.
По сюжету главный герой Иннокентий Платонов (Александр Горбатов), очнувшись после сна длиною почти в сто лет, пытается восстановить память и выяснить, что произошло с ним в начале XX века. В результате он узнает, что был подвергнут криогенерации. В ходе романа (и, соответственно, фильма) герою предстоит обрести самого себя, преодолев законы времени и природного человеческого естества.