Режиссер Егор Кончаловский поделился подробностями работы над фильмом «Авиатор»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» . Событие это, надо отметить, значимое, поскольку экранизировать произведение брались уже дважды разные команды, однако попытки оказывались безуспешными.

На этот раз «Авиатор» все же должен взлететь: по словам Водолазкина, сейчас штурвал в надежных руках у генерального продюсера Сергея Катышева и работа точно состоится. Режиссером картины выступил Егор Кончаловский .

По сюжету главный герой Иннокентий Платонов (Александр Горбатов), очнувшись после сна длиною почти в сто лет, пытается восстановить память и выяснить, что произошло с ним в начале XX века. В результате он узнает, что был подвергнут криогенерации. В ходе романа (и, соответственно, фильма) герою предстоит обрести самого себя, преодолев законы времени и природного человеческого естества.