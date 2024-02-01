У шпионского сериала "ГДР" появились трейлер и постер

Сюжет размещён в 1989 году. Главный герой - капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Задание дает толчок большой шпионской истории, которая начнется в Восточном Берлине.