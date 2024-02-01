У шпионского сериала "ГДР" появились трейлер и постер
Опубликованы постер и трейлер (18+) многосерийной шпионской драмы онлайн-кинотеатра Wink и телеканала НТВ "ГДР".
Сюжет размещён в 1989 году. Главный герой - капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Задание дает толчок большой шпионской истории, которая начнется в Восточном Берлине.
В ролях: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина.
Среди продюсеров - Фёдор Бондарчук.
Премьера - 16 февраля на Wink.ru.