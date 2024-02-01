Фильмы, номинированные на BAFTA 2024, которые стоит посмотреть

BAFTA — это премия Британской академии кино и телевизионных искусств, которая считается одной из самых престижных в области киноиндустрии. Каждый год мы наблюдаем за номинантами и победителями, поэтому популярный блогер Арина Данилова составила свой топ-5 лучших фильмов, которые номинированы на BAFTA в этом году!

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Анатомия падения

Французский фильм, который номинирован сразу в нескольких категорий, оставляет после себя очень неоднозначное ощущение. Перед нами картинка, которая рассказывает историю известной писательницы, приехавшей с мужем и слабовидящим сыном в Германию, чтобы решить свои финансовые проблемы. Но в один день происходит трагедия, которая делит их жизнь на “до” и “после” — муж насмерть разбивается, выпав из окна. Что это — суицид или убийство и как оправдать себя, если из свидетелей есть только сын, который не уверен в своих показаниях? Тяжелый фильм, но он не отпускает зрителя до самого финала, потому что история действительно захватывающая.

Прошлые жизни

Корейский кинематограф уверенно завоевывает сердца зрителей! В прошлом году мы обсуждали фильм “Все, везде и сразу”, а в этом году нас ждет меланхоличная картина “Прошлые жизни” о друзьях, которых разделили в детстве. Главная героиня переехала с семьей в Америку, но спустя много лет общение лучших друзей возобновилось. Их ждет интересный путь, а зрителям лишь остается наблюдать со стороны и то ли радоваться, то ли сопереживать героям. Отдельно хочется выделить невероятно красивую съемку и прекрасную игру актеров!

Оппенгеймер

Наверное, только ленивый не обсуждал этот фильм в прошлом году, и не зря! Новый шедевр от Кристофера Нолана рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил секретными разработками ядерного оружия. О том, через что ему пришлось пройти и пожалел ли он о том, что у него все получилось, вы узнаете в этой потрясающей киноленте!

Солтберн

Невзрачный очкарик Оливер поступает в Оксфорд, где вынужден общаться только с таким же ботаном, как и он сам. Однажды Оливер случайно помогает, затем и заводит дружбу с однокурсником Феликсом — популярным красавцем из аристократической семьи. И тут то и начинается все веселье! Финал поистине великолепен. Он раскрывает всё, что казалось случайностью или совпадением, и оставляет зрителя в некотором недоумении, но давайте без спойлеров — посмотрите сами!

Вонка

Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье. Приквел легендарной истории, знакомой всем из детства, так еще с Тимоти Шаламе в главной роли! Это очень добрая и волшебная сказка, которая напоминает всем нам, как важно мечтать и идти к своей мечте, несмотря на преграды!

Бедные-несчастные