Опубликован тизер-трейлер фэнтези «Финист. Первый богатырь»
Новая кинолента — приквел трилогии «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. Герои приключенческой ленты окажутся в городах Казахстана, известном Чарынском каньоне и на Поющих барханах национального парка Алтын-Эмель.
По сюжету главный персонаж и по совместительству самый сильный богатырь Белогорья Финист Ясный Сокол, которого сыграл Кирилл Зайцев, отправится в непростое путешествие в восточные земли, где поймет простую истину — один в поле не воин.
Среди популярных актеров в ленте снимались Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Федор Добронравов, сообщает Film.Ru.
Для съемок фильма художники-постановщики восстановили по эскизам восточный город в окрестностях крепости Номад, построенной в 2004 году для создания исторической картины «Кочевник».
Производством отечественного фэнтезийного блокбастера занималась студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, а также телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино.
На большие экраны сказочный блокбастер выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2025 года.