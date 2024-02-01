Опубликован тизер-трейлер фэнтези «Финист. Первый богатырь»

Новая кинолента — приквел трилогии «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. Герои приключенческой ленты окажутся в городах Казахстана, известном Чарынском каньоне и на Поющих барханах национального парка Алтын-Эмель.

© Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»

По сюжету главный персонаж и по совместительству самый сильный богатырь Белогорья Финист Ясный Сокол, которого сыграл Кирилл Зайцев, отправится в непростое путешествие в восточные земли, где поймет простую истину — один в поле не воин.

Для съемок фильма художники-постановщики восстановили по эскизам восточный город в окрестностях крепости Номад, построенной в 2004 году для создания исторической картины «Кочевник».

Производством отечественного фэнтезийного блокбастера занималась студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, а также телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино.