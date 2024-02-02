Документальный сериал «Фиджитал. Игры Будущего» в феврале появится в онлайн-кинотеатре

"Мы снимали заранее осознавая, что все будет в черно-белом формате, и также <...> что нам будет помогать искусственный интеллект. Мы использовали его в генерации изображений, в генерации фонов. Это точно так же, как и философия фиджитал: реальность объединяется с цифрой", - процитировали его в пресс-службе.