Квентин Тарантино выпустит второй том книги «Киноспекуляции»
Американский режиссер Квентин Тарантино проанализирует во втором томе «Киноспекуляций» комедию «В чем дело, док?» Питера Богдановича.
Всех деталей второго тома автор пока не раскрыл, однако Тарантино признался, что кинолента «В чем дело, док?» явно заслуживает внимания, сообщает Film.Ru.
«Я большой поклонник всех в этом фильме, но особенно Райана О'Нила в роли Говарда Баннистера. Я считаю, что это одна из самых блестящих комедийных мужских ролей», — заявил Тарантино в подкасте Pure Cinema.
Произведение «Киноспекуляции» повествует об истории кинематографа и о знаковых для режиссера картинах. Так, в первом томе Тарантино рефлексировал над фильмами своей юности, которые определили его вкус и стиль съемки: от «Грязного Гарри» и «Рокки» до «Побега из Алькатраса».
Помимо книги, режиссер работает над созданием юбилейного десятого фильма «Кинокритик», где расскажет о писателе, работающем в калифорнийском порножурнале 1970-х. Точная дата релиза и актерский состав еще неизвестны.