Квентин Тарантино выпустит второй том книги «Киноспекуляции»

Всех деталей второго тома автор пока не раскрыл, однако Тарантино признался, что кинолента «В чем дело, док?» явно заслуживает внимания, сообщает Film.Ru.

«Я большой поклонник всех в этом фильме, но особенно Райана О'Нила в роли Говарда Баннистера. Я считаю, что это одна из самых блестящих комедийных мужских ролей», — заявил Тарантино в подкасте Pure Cinema.

Произведение «Киноспекуляции» повествует об истории кинематографа и о знаковых для режиссера картинах. Так, в первом томе Тарантино рефлексировал над фильмами своей юности, которые определили его вкус и стиль съемки: от «Грязного Гарри» и «Рокки» до «Побега из Алькатраса».