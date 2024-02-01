В сериале Hot Wheels от Mattel и Netflix появится музыка Патрика Стампа из Fall Out Boy

«Я провел большую часть своего детства в гараже моего дедушки. Работа над новым сериалом позволила мне выразить всю мою любовь к автоделу. Я рад возможности сотрудничать с Mattel Television Studios. Музыку, которую зрители услышат в Hot Wheels Let's Race, можно описать лишь словом “пульс”. Ритмичные композиции с высоким темпом будут пронизывать каждую серию ленты. Жду не дождусь, когда еще одно поколение детей увидит Hot Wheels Let’s Race», — признался Патрик Стамп.