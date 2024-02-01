В сериале Hot Wheels от Mattel и Netflix появится музыка Патрика Стампа из Fall Out Boy
Американский вокалист рок-группы Fall Out Boy Патрик Стамп не только написал заглавную тему нового сериала, но также руководил составлением партитур и музыкальных реплик для главных героев ленты.
Сериал Hot Wheels Let's Race расскажет о группе гонщиков Hot Wheels, которые вступят в борьбу за звание лучшего, разъезжая на машинах из Ultimate Garage и преодолевая препятствия на трассе Hot Wheels City, сообщает Billboard.
«Я провел большую часть своего детства в гараже моего дедушки. Работа над новым сериалом позволила мне выразить всю мою любовь к автоделу. Я рад возможности сотрудничать с Mattel Television Studios. Музыку, которую зрители услышат в Hot Wheels Let's Race, можно описать лишь словом “пульс”. Ритмичные композиции с высоким темпом будут пронизывать каждую серию ленты. Жду не дождусь, когда еще одно поколение детей увидит Hot Wheels Let’s Race», — признался Патрик Стамп.
Первый сезон детского сериала Hot Wheels Let's Race, вдохновленный популярной серией игрушечных машин, выйдет 4 марта на Netflix.