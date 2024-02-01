Стал известен состав жюри Берлинского кинофестиваля-2024
Звезда фильмов «12 лет рабства» и «Черная пантера» Лупита Нионго возглавила жюри Берлинского кинофестиваля в 2024 году.
В дирекцию 76-го Берлинского кинофестиваля, помимо Лупиты Нионго, вошли режиссеры Кристиан Петцольд, известный по фильму «Феникс», Брэйди Корбет, работавший над «Вокс люкс», Альберт Серра, снявший «Мучения на островах», актриса Жасмин Тринка, сыгравшая в «Комнате сына» и другие, говорится на сайте премии.
В основном конкурсе покажут хоррор «Другой человек» с Себастианом Стэном и черно-белую драму «Кухня» с Руни Марой, и также новые фильмы Оливье Ассайаса, Брюно Дюмона и Хон Сан-су.
Вне мероприятия состоятся премьеры сай-фая «Астронавт» с Адамом Сэндлером, комедии «Закат снежного человека» с Джесси Айзенбергом и сериала «Достоевский» итальянских режиссёров Д’Инноченцо, сообщает Film.Ru.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.