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Стал известен состав жюри Берлинского кинофестиваля-2024

Звезда фильмов «12 лет рабства» и «Черная пантера» Лупита Нионго возглавила жюри Берлинского кинофестиваля в 2024 году.

Стал известен состав жюри Берлинского кинофестиваля-2024
© Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В дирекцию 76-го Берлинского кинофестиваля, помимо Лупиты Нионго, вошли режиссеры Кристиан Петцольд, известный по фильму «Феникс», Брэйди Корбет, работавший над «Вокс люкс», Альберт Серра, снявший «Мучения на островах», актриса Жасмин Тринка, сыгравшая в «Комнате сына» и другие, говорится на сайте премии.

В основном конкурсе покажут хоррор «Другой человек» с Себастианом Стэном и черно-белую драму «Кухня» с Руни Марой, и также новые фильмы Оливье Ассайаса, Брюно Дюмона и Хон Сан-су.

Вне мероприятия состоятся премьеры сай-фая «Астронавт» с Адамом Сэндлером, комедии «Закат снежного человека» с Джесси Айзенбергом и сериала «Достоевский» итальянских режиссёров Д’Инноченцо, сообщает Film.Ru.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

Фильмы и сериалы
Вокс люкс
12 лет рабства
Кухня
Чёрная Пантера
Феникс
Себастиан Стэн
Лупита Нионго
Жасмин Тринка
Кристиан Петцольд
Джесси Айзенберг
Адам Сэндлер
Брюно Дюмон
Альберт Серра
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