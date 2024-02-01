Преподаватель объяснила, почему просмотр сериалов в оригинале не всегда означает хорошее знание английского

Просмотр сериалов на английском является лишь частью процесса освоения языка. Руководитель тренингового центра для преподавателей Марина Евстратова объяснила "Рамблеру", чему на самом деле можно научиться за просмотром киноленты на языке оригинала.

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Освоение иностранного языка состоит из множества навыков. Если их сгруппировать для общего понимания, то можно выделить чтение, аудирование, говорение, письмо. И у каждого из них существуют ответвления, поднавыки. Просмотр сериалов тренирует только небольшую часть этих поднавыков – общее восприятие речи. Регулярно слушая иностранную речь, можно привыкнуть к тому, как говорят реальные носители языка в приближенном к живому формате.

«При просмотре сериала развивается Audio-Visual Comprehension, то есть аудио и визуальное понимание информации. То есть, при помощи просмотра фильма мы не только слушаем происходящее, но анализируем происходящее на экране, воспринимаем контекст, где происходят события. Это позволяет связывать то, что произносят герои с окружающей средой», – пояснила Марина.

Очевидным плюсом просмотра, замечает Евстратова, будет повышение словарного запаса. За счет того, что происходящее в сериале зачастую обладает цикличностью: герои попадают в похожие ситуации, возвращаются в одни и те же локации, можно перенять от них фразы, которые подходят для этой социальной среды. Однако, это далеко не весь язык.

«Когда получается смотреть сериал на языке оригинала, легко попасть в ловушку знания: я понимаю, что говорят, значит, я выучил достаточно. На самом деле, это может означать, что вы прокачали навыки аудирования, но в тоже время не готовы говорить или писать на английском. И если разговорный английский в какой-то мере тренируется за счет запоминания готовых речевых решений, то письменный, скорее всего, западает», – объяснила Евстратова.

Экзамены, определяющие уровень знаний иностранного, тестируют все навыки владения языком. Поэтому, освоив один из них, нельзя заявить, что английский освоен в должной мере. В этом плане просмотр сериалов без речевой практики лишь ухудшает распространенную проблему – «понимаю что говорят, но не могу ответить».

«Чтобы действительно подтянуть свои навыки английского при просмотре сериала, необходимо проделать серьезную работу до и после просмотра. В нее входит подготовка лексики, которая может потребоваться, знакомство с контекстом конкретной серии. В классическом плане урока с аудированием существуют еще и письменные задания, направленные на закрепление материала, чтобы понять, как ученик усвоил информацию», – прокомментировала методист Skyeng.

Чтобы качественно проработать лексику из конкретного эпизода, необходимо дробить его на маленькие кусочки, выписывать слова, которые были непонятны, разбирать сложную грамматику, которая встретилась во время просмотра. А для закрепления обычно используют задания на анализ просмотренного эпизода: от ученика требуют объяснить, что имели в виду персонажи, какая лексика использовалась в эпизоде. Другими распространенными заданиями являются восстановление хронологии событий серии и описание характеров персонажей (конечно, на иностранном языке).