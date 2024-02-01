Экс-гендиректор «Ленфильма» Пичугин рассказал о съемках в Петербурге

В Санкт-Петербурге можно найти любые локации для съемок, отели на любой бюджет и всю необходимую технику, отметил в эфире НСН Эдуард Пичугин.

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Санкт-Петербург, безусловно, может стать центром кино в России, заявил продюсер, член правления Гильдии продюсеров России, экс-гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин в интервью НСН. Он отметил, что крупные кинокомпании часто снимают в Петербурге из-за удобства организации съемок.

Ранее сообщалось, что количество кино- и видеопроектов, которые были сняты в Санкт-Петербурге, по итогам 2023 года увеличилось на 25% в сравнении с 2022 годом, достигнув 230.

Как сообщили ТАСС в комитете по культуре, среди фильмов – «Онегин» Сарика Андреасяна, «Столыпин» Алексея Андрианова, «Десять дней до весны» Кима Дружинина и многие другие. Пичугин отметил, что в Петербурге сегодня снимают почти всё – от сериалов до сложнопостановочных фильмов.

«Санкт-Петербург, безусловно, может стать центром кино в России. В Петербурге можно найти любые локации для съемок. Речь идет не просто о телепроектах, а о больших художественных полнометражных фильмах. Например, фильм «Сталинград» - переправа через Волгу, начало картины, это все снималось в Петербурге. Декорации тоже были построены в Питере в пригороде, потом они еще много для чего послужили. В «Матильде» использовались пространства заводские, в сборочных ангарах были построены декорации. Крупные кинокомпании для полнометражных фильмов часто используют Питер. Причина, прежде всего, кроется в удобстве организации съемочного процесса», – сказал Пичугин.

Он отметил, что в Петербурге есть отели на любой бюджет, также в городе есть вся необходимая техника, что крайне удобно для съемочной группы.

«Есть достаточное количество гостиниц и мест для проживания съемочной группы, любого уровня актерского ансамбля, с любыми райдерами: есть и пятизвездочные отели, и бюджетные. В городе достаточное количество съемочной техники и компаний, которые обеспечивают операторскую группу необходимой техникой, ее не надо ниоткуда везти. Были проекты, которые снимали даже по заказу китайских продюсерских компаний. Опять же, недалеко находится Москва», – указал собеседник НСН.

Кроме того, продюсер отметил, что если в России будет сниматься больше фильмов, то в Петербурге не помешало бы построить дополнительные кинопавильоны. По словам Пичугина, в них можно «писать» чистый звук, за счет чего можно экономить на постпродакшне.

«Кинопавильоны очень удобны сами по себе. Они нужны для строительства декораций, в которых снимается долгая и большая картина, декорации должны долго стоять. К тому же, декорации дорогостоящие. Можно снимать так, чтобы экономить на постпродакшне, писать чистым звуком. Если будет сниматься больше фильмов, то не лишним будет построить еще. На базе того же «Ленфильма» есть четыре павильона. Они пользовались спросом за счет того, что там можно писать чистый звук», – резюмировал экс-гендиректор «Ленфильма».