Вышел первый трейлер российской версии «Постучись в мою дверь»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил первый трейлер российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" - "Постучись в мою дверь в Москве". Ролик вышел на YouTube.

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Как сообщили в пресс-службе стримингового сервиса, премьера российской версии в постановке Всеволода Аравина состоится 12 февраля. "Адаптация самого успешного в стране зарубежного сериала последних лет - турецкого проекта "Постучись в мою дверь" получила дату онлайн-премьеры.

Уже с 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier зрители смогут оценить российскую версию романтической истории, которая получила название "Постучись в мою дверь в Москве", - рассказывают представители онлайн- кинотеатра. Роли, который в оригинале сыграли Серкан Болат и Эда Йылдыз, в московской версии исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Их персонажи Сергей и Саша заключают сделку, согласно которой девушка будет притворяться новой пассией Сергея, а он за это даст ей работу в своей успешной компании.