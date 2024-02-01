Суперзвезда TikTok Хаби Ламе дебютирует в международной шпионской комедии «00Khaby»

Популярный во всем мире TikTok блогер Хаби Ламе сыграет в комедийном боевике «00Khaby» курьера по доставке еды, который по стечению обстоятельств станет агентом ЦРУ.

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Съемки киноленты режиссера Марко Беларди будут разворачиваться в Италии, США, Монте-Карло, Дубае и даже на Лазурном берегу Франции. Сценаристами фильма выступят итальянские писатели Никола Гуальяноне и Роберто Маркионни (он же Менотти), сообщает Variety.

TikTok блогер Хаби Ламе исполнит роль доставщика компании JustEat. По сюжету курьер станет агентом ЦРУ после встречи с ученым-диссидентом. Герою предстоит не только расправиться со вражескими секретными службами и предотвратить Третью мировую войну, но и попутно сохранить теплые отношения со своей ревнивой подружкой и ее надоедливым младшим братом.

«Я всегда мечтал быть актером. Я подтяну свой английский и изучу аспекты актерского мастерства, чтобы показать себя с лучшей стороны в этом фильме. Кроме этого, я займусь физической подготовкой, чтобы самостоятельно участвовать в боевых сценах без помощи каскадера», — признался Хаби Ламе.