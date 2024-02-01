Названы фильмы и сериалы Netflix, которые выйдут в 2024 году

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик, где показал кадры из предстоящих сериалов в 2024 году. Среди релизов оказались «Бриджертоны», «Игра в Кальмара» и многие другие.

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Точная дата выхода южнокорейского сериала «Игра в Кальмара» пока что неизвестна. Однако этого нельзя сказать о «Бриджертонах». Премьера новых серий историко-драматической картины намечена на май/июнь 2024 года. Кроме этого, весной выйдет очередной сезон ленты о парне-каратисте «Кобра Кай».

В подборку ожидаемых адаптаций попал игровой сериал «Аватар: Легенда об Аанге», который можно будет посмотреть уже этой зимой, а также фильмы «Наемный убийца» Ричарда Линклейтера, режиссерский дебют Анны Кендрик «Женщина часа», фантастическая работа Зака Снайдера «Мятежная Луна: Дарующая шрамы», а также «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мерфи в главной роли, сообщает The Wrap.