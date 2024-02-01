Сериал «Страйк» по книгам Джоан Роулинг получит шестой сезон — съемки начнутся 12 февраля

Журналисты издания Deadline сообщили, что сериал «Страйк» по мотивам книг Джоан Роулинг получит шестой сезон. Съёмки продолжения начнутся уже 12 февраля.

© Чемпионат.com

Отмечается, что сюжет шестого сезона будет основан на романе «Чернильно-чёрное сердце». Произведение рассказывает о Корморане Страйк и его помощнице Робин Эллакотт, которые расследуют убийство девушки, снявшей популярный мультфильм и подвергшейся травле.