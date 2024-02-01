Стала известна дата выхода второго сезона «Шоу 90-х»

Второй сезон «Шоу 90-х» появится на платформе стримингового сервиса Netflix этим летом. Актерский состав и съемочная группа сериала практически не поменялись.

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В «Шоу 90-х» примут участие такие актеры, как Кертвуд Смит и Дебра Джо Рапп, которые вновь сыграют Рэда Формана и Китти Форман, также к ним присоединятся Эшли Офдерхейде, Мейс Коронель, Максвелл Эйси Донован и Рейн Дои, сообщает Coomingsoon.

«Шоу 90-х» — американский подростковый ситком, продолжающий сюжет сериала «Шоу 70-х». События второго сезона будут разворачиваться летом 1995 года. По сюжету Китти и Ред Форман приветствуют новое поколение подростков в своем доме, когда их внучка Лея решает провести лето в Висконсине.