8 февраля на экраны выходит фильм "Май декабрь" о скандально неравном браке

Тема харассмента, доведенная до накала движением #MeToo, совершила новый виток в драмеди Тодда Хейнса "Май декабрь". В англоязычном обиходе это выражение означает неравный по возрасту брак: героиня фильма 36-летняя Грейси сошлась со школьником Джо, когда тому было четырнадцать. Тема, как видите, совершила кувырок оверкиль: здесь сильная сторона - "слабый пол".

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Грейси - работница зоомагазина, соитие свершилось в подсобке, влюбленных застукали, соблазнительницу упрятали в тюрьму, где и явился на свет их первый ребенок. Отбыв наказание, Грейси бросила первого мужа с детьми и вернулась к любимому парнишке - образовалась семья с ребенком, домиком и всем положенным. Но таблоиды раздули дело, прецедентом заинтересовалось инди-кино - и вот уже двадцать лет спустя в городок Саванну приезжает известная актриса Элизабет Берри, которой предстоит повторить судьбу Грейси на экране. Ей нужно постичь характер будущей героини, понять ее мотивы - "изучить материал".

В создании фильма "Май декабрь" инициатива принадлежит Натали Портман: мечтая сыграть Элизабет, она заинтересовала сценарием режиссера, прославившегося исследованием сложностей женского характера, и стала продюсером картины. В роли теперь уже 56-летней Грейси выступила Джулианна Мур; повзрослевшего, но все еще молодого Джо сыграл Чарльз Мелтон.

Популярная тема харассмента совершила кувырок: сильная сторона - "слабый пол". Наступило время матриархата

Героиня Натали Портман занята, в сущности, расследованием. Ей важно понять психологию столь разных влюбленных, реакцию свидетелей скандального романа. Расследование требует терпения, неспешности, неспешен и фильм - внимателен к детали, выражению глаз, интонации. Сразу становится ясно, кто в доме хозяин: здесь верховодит матриархат. Голосом нежным и ровным, но твердым, Грейс управляет мужем - для нее этот мальчик так и не вырос. Никакой вины за собой, похоже, она не чувствует. Да и сам Джо, когда-то перепрыгнувший через счастливое отрочество и пылкую юность сразу в супружество, так и не ощутил себя взрослым и самостоятельным - он послушен, плаксив и увлекается, как юный натуралист, личинками редких бабочек, пуская вылупившихся "адмиралов" в вольный полет. Он любит сладкое и время от времени лакомится тортиками, которые выпекает для заработка его деловитая супруга. Для него собственный сын - как отец, у которого можно поучиться курить, на его груди можно выплакать свои горести.

У Грейс вторжение актрисы в семью вызывает сложные чувства. Ей лестно, что ее сыграют в кино, но раздражают настойчивые попытки влезть в душу, бесят наблюдательность Элизабет и ее стремление стать похожей на оригинал даже внешне. Доверительные интервью превращаются в словесную дуэль, в фехтование утонченными колкостями. Элизабет станет возмутителем спокойствия и для кроткого Джо - он пытается разобраться в смутном чувстве какой-то неправильности своей сломанной на старте жизни, и это приводит его в отчаяние.

Подробное раскручивание клубка интриги, более свойственное детективному жанру, делает фильм фабульно интересным; психологический портрет Грейс складывается из неуловимых микродвижений, реакций, следить за ее душевными вибрациями тревожно и немного страшно: от такой можно ждать чего угодно. Джулианна Мур, конечно, актриса выдающаяся: ее героиня может просто присутствовать в кадре - и словно рок зависает в воздухе, напряженность сковывает всех окружающих. При этом - проникновенный голос, ровность интонаций, улыбка змеи.

Отдельная тема в этой истории - отношение к проштрафившимся героям так называемого общества. Оно может выглядеть даже терпимым, но всегда найдутся моралисты - добровольные охотники за грешниками. Их цель - портить жертвам жизнь. И Грейс уже устала выбрасывать посылки с дурно пахнущим содержимым - знаки глубочайшего презрения и ненависти. Ее нервозность можно понять, а приросшая к лицу маска невозмутимости - способ самозащиты, род брони.

Натали Портман в роли Элизабет демонстрирует актерское чудо постепенного перевоплощения одной личности в другую. Ее героиня и впрямь становится похожей на прототип, а в финале, когда начинаются съемки фильма о бедовой судьбе соблазнительницы юношей, на мгновение покажется, что там, на диване, - Грейс. И в руках у нее уже не метафорическая, а вполне реальная змея.