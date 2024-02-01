В сети появился кадр фильма «Свет» Тома Тыквера
Это первая за последние восемь лет полноформатная кинолента немецкого режиссера Тома Тыквера.
Актерский состав фильма возглавят актеры Ларс Айдингер, известный по роли в «Уроки фарси», и Николетт Кребиц, сообщает Variety.
События картины развернутся в Берлине, где в центре сюжета окажется семья, находящаяся на грани разрушения.
«В "Свете" есть как ссоры с драками, так и смех с танцами. Я хочу попытаться отразить внутренние переживания главных героев и сделать их осязаемыми для зрителей», — рассказал режиссер.
Премьера киноленты состоится в Германии 17 октября.
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