$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

В сети появился кадр фильма «Свет» Тома Тыквера

Это первая за последние восемь лет полноформатная кинолента немецкого режиссера Тома Тыквера.

В сети появился кадр фильма «Свет» Тома Тыквера
© Фото: globallookpress.com

Актерский состав фильма возглавят актеры Ларс Айдингер, известный по роли в «Уроки фарси», и Николетт Кребиц, сообщает Variety.

События картины развернутся в Берлине, где в центре сюжета окажется семья, находящаяся на грани разрушения.

«В "Свете" есть как ссоры с драками, так и смех с танцами. Я хочу попытаться отразить внутренние переживания главных героев и сделать их осязаемыми для зрителей», — рассказал режиссер.

Премьера киноленты состоится в Германии 17 октября.

Фильмы и сериалы
Ларс Айдингер
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости