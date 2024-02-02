Опубликован трейлер комедии «Случайный техасец» о бывшем актере, застрявшем в Техасе
Дата премьеры фильма, где два приятеля вместе с вооруженной официанткой обманывают людей, попутно расправляясь со своими финансовыми трудностями, запланирована на 8 марта.
Режиссером киноленты об актере, застрявшем посреди Техаса, выступил Марк Ламберт Бристол. Написанием сценария занимались Коул Томпсон и Джули Б. Денни, говорится на ютуб-канале RoadsideFlix.
Сюжет фильма строится вокруг артиста, которого уволили со съемочной площадки. Из-за отсутствия работы главный герой Эрвин вынужден уехать из Нью-Орлеана и отправиться по Америке искать новую роль. По пути через Техас машина парня ломается, поэтому он принимает решение обратиться за помощью к сотруднику встретившейся ему нефтяной вышки. Мужчина оказывается не чист на руку и предлагает молодому человеку нелегальное сотрудничество, где его актерское мастерство приходится кстати.
Главную роль в картине исполнил звезда сериала Netflix «Внешние отмели» Руди Панкоу. Кроме этого, в актерский состав вошли Кэрри-Энн Мосс, известная по «Матрице», злодей из «Человека-паука» Томас Хейден Черч, а также номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Брюс Дерн.