Опубликован трейлер комедии «Случайный техасец» о бывшем актере, застрявшем в Техасе

Дата премьеры фильма, где два приятеля вместе с вооруженной официанткой обманывают людей, попутно расправляясь со своими финансовыми трудностями, запланирована на 8 марта.

© Кадр из фильма «Случайный техасец»

Режиссером киноленты об актере, застрявшем посреди Техаса, выступил Марк Ламберт Бристол. Написанием сценария занимались Коул Томпсон и Джули Б. Денни, говорится на ютуб-канале RoadsideFlix.

Сюжет фильма строится вокруг артиста, которого уволили со съемочной площадки. Из-за отсутствия работы главный герой Эрвин вынужден уехать из Нью-Орлеана и отправиться по Америке искать новую роль. По пути через Техас машина парня ломается, поэтому он принимает решение обратиться за помощью к сотруднику встретившейся ему нефтяной вышки. Мужчина оказывается не чист на руку и предлагает молодому человеку нелегальное сотрудничество, где его актерское мастерство приходится кстати.