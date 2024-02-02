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В сети появился тизер фильма «Лиза Франкенштейн»

В киноленте, тизер которой опубликован ютуб-канале Focus Features, приняла участие американская актриса Карла Гуджино, известная по сериалу «Падение дома Ашеров» и фильму «Дети шпионов».

В сети появился тизер фильма «Лиза Франкенштейн»
© Кадр из фильма «Лиза Франкенштейн»

Комедийный ужастик расскажет о подростковой любви, где ученица испытывает чувства к однокласснику, который по стечению обстоятельств оказывается красивым трупом, вернувшимся к жизни.

«После того как некоторые забавные и одновременно ужасающие события возвращают парня к жизни, он с подругой отправляется в убийственное путешествие на поиски любви, счастья… и нескольких недостающих частей тела», — говорится в синопсисе картины.

Предстоящий фильм — полноформатный режиссерский дебют дочери актера Робина Уильямса — Зелды Уильямс. Картина создана по сценарию Диабло Коди, работавшая над «Телом Дженнифер» и «Талли».

Роли в проекте сыграли Кэтрин Ньютон, Коул Спраус, Лиза Соберано, Дженна Дэвис и другие актеры.

Кинолента выйдет в прокат 9 февраля.

Фильмы и сериалы
Тело Дженнифер
Дети шпионов
Талли
Кэтрин Ньютон
Робин Уильямс
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