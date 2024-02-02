Эми Адамс ведет переговоры о главной роли в фильме Тайки Вайтити «Клара и солнце»

Американская актриса Эми Адамс планирует составить пару звезде сериала «Уэнздей» Дженне Ортега, которая сыграет девочку Джози, страдающую от неизвестного заболевания.

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Фантастическая драма «Клара и солнце» создана по роману-бестселлеру британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки-робота Клары, созданная для того, чтобы ее владелец не чувствовал себя одиноким. Эми Адамс планирует исполнить роль матери трудного подростка, которому и предназначается дружелюбный андроид, сообщает Deadline.

В киноленте роботу предстоит не только помогать своей новой приятельнице Джози, но также исследовать природу и силу человеческой любви в целом.

Среди продюсеров картины будут сам автор Кадзуо Исигуро с режиссером Тайкой Вайтити, а также Дэвид Хейман и Гаррет Бэш.