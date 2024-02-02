Маркус Стоукс смешивает сны с реальностью в триллере «Пределы разума»

Эмиль Хирш , известный по фильмам «В диких условиях» , «Соседка» и «Пациенты» , возглавил актерский состав. Он сыграл мужчину по имени Стивен, который стал участником страшного эксперимента. В картине также приняли участие Татьяна Нардони, Кесия Элвин, Робин Муньяини, Дэвид Вурава и Майкл Э.Роджерс.

Сюжет киноленты разворачивается вокруг молодого человека, обвиненный в загадочном убийстве. Суд небольшого городка отправляет подсудимого в сомнительную психиатрическую больницу, где пациент становится участником экспериментального лечения. Врачи накачивают персонажа препаратами, вызывающие у него пугающие галлюцинации. Закончив курс, Стивен попытается вернуться к обычной жизни, восстанавливая фрагменты прежних дней, однако поймет, что правда страшнее, чем все, что он мог себе представить, говорится в синопсисе трейлера.