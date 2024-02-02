Маркус Стоукс смешивает сны с реальностью в триллере «Пределы разума»
На YouTube-канале Lionsgate Movies появился трейлер киноленты «Пределы разума». Режиссером психологического триллера выступил Маркус Стоукс, работавший над «Американской историей ужасов» и «Ходячими мертвецами».
Эмиль Хирш, известный по фильмам «В диких условиях», «Соседка» и «Пациенты», возглавил актерский состав. Он сыграл мужчину по имени Стивен, который стал участником страшного эксперимента. В картине также приняли участие Татьяна Нардони, Кесия Элвин, Робин Муньяини, Дэвид Вурава и Майкл Э.Роджерс.
Сюжет киноленты разворачивается вокруг молодого человека, обвиненный в загадочном убийстве. Суд небольшого городка отправляет подсудимого в сомнительную психиатрическую больницу, где пациент становится участником экспериментального лечения. Врачи накачивают персонажа препаратами, вызывающие у него пугающие галлюцинации. Закончив курс, Стивен попытается вернуться к обычной жизни, восстанавливая фрагменты прежних дней, однако поймет, что правда страшнее, чем все, что он мог себе представить, говорится в синопсисе трейлера.
Премьера психологического триллера состоится в кинотеатрах 15 марта.