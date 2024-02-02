В 48 лет умер снявший две части «Последнего богатыря» и «Кухню» Павел Капинос

В 48 лет умер снявший две части "Последнего богатыря" и "Кухню" Кавел Капинос
2 февраля стало известно о смерти Павла Капиноса, российского режиссера, сценариста и оператора.
Павел родился в 1975 году. Окончил операторский факультет ВГИКа. Как режиссер снял проекты "Изоляция" и "Прощай, любимая!", в последней ленте был соавтором сценария.
На операторском счету Капиноса несколько десятков проектов, начиная с конца 1990-х, - "Холостяки", "Духless 2", "Кухня. Последняя битва", "Мертвое озеро", "Отель Элеон", "Беспринципные", части "Корень зла" и "Посланник Тьмы" - в рамках франшизы "Последний богатырь", снимал "Ждуна", который сейчас находится в производстве.
Об уходе коллеги сообщила режиссер и сценарист Анна Меликян: они вместе сняли ленту "8" в 2015 году - с Евгением Цыгановым.
"Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь... И не подготовиться… И сказать нечего... Надо обязательно беречь друг друга…" - написала она, выразив соболезнования жене и детям артиста.
Информация о смерти оператора подтверждена на портале "Кино-Театр.Ру".
В 2022 году сообщалось, что оператор бесследно пропал. После его нашли в Боткинской больнице.