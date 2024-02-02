В 48 лет умер снявший две части «Последнего богатыря» и «Кухню» Павел Капинос

"Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь... И не подготовиться… И сказать нечего... Надо обязательно беречь друг друга…" - написала она, выразив соболезнования жене и детям артиста.