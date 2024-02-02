Памела Андерсон сыграет пожилую танцовщицу в фильме Джии Копполы

В киноленте «The Last Showgirl» Джии Копполы соберется актерский состав из ведущих звезд Голливуда.

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Помимо Памелы Андерсон, известной по «Спасателям Малибу», в фильме примут участие лауреатка «Оскара» Джеми Ли Кертис и Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины».

Продюсерами картины выступят Роберт Швартцман и Натали Фэрри. По их словам, в проекте «соберется актерский состав мечты» и зрители смогут проникнуться «уникальным чувством стиля и визуального сторителлинга» Копполы, сообщает Deadline.

Фильм «The Last Showgirl» расскажет об опытной танцовщице, столкнувшейся с закрытием собственного шоу после 30 лет на сцене. Артистке, которой по сюжету стукнуло 50, придется заново найти себя и попробовать наладить отношения с собственной повзрослевшей дочерью.

«Я так горжусь нашей командой, в особенности Памелой. Не могу дождаться момента, когда поделюсь ее смелым и проникновенным выступлением», — рассказала режиссер.