Начало проката фильма о бывшем футболисте Черенкове запланировали на ноябрь

"Сейчас идет стадия монтажа фильма, до конца февраля - начала марта мы должны, по нашим прогнозам, закончить его, после этого будем заниматься графикой, звуком, музыкой и другими вещами, - сказал Акелькин. - Никакого досъема нет, мы весь материал сняли, он хороший, поэтому у нас есть с чем работать. Монтаж - достаточно рутинная, тяжелая, но творческая работа, сидим в темной комнате с большим экраном, обсуждаем каждую сцену, пробуем, монтируем. Но все по плану".