Съемки спин-оффа «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» начнутся в марте

«Его фирма на грани провала. Чтобы спасти свое дело, мужчине придется принять на себя роль, которую он презирал всю свою карьеру. Вокруг него постоянно находятся эксцентричные персонажи, которым далеко не всегда можно доверять. События настоящего пересекутся с прошлым, рассказав нам о том, почему Теду пришлось оставить свою прежнюю жизнь позади», — говорится в описании киноленты.