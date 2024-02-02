Съемки спин-оффа «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» начнутся в марте
Первые сцены будут созданы в Ванкувере, затем съемочная группа переместится в США. Пилотная серия нового сериала выйдет на NBCUniversal. Точная дата премьеры пока неизвестна.
Спин-офф проекта «Форс-мажоров» с подзаголовком «Лос-Анджелес» расскажет о персонаже Теде Блэке. По сюжету некогда федеральный прокурор из Нью-Йорка станет юридическим представителем самых влиятельных клиентов Лос-Анджелеса, пишет Variety.
«Его фирма на грани провала. Чтобы спасти свое дело, мужчине придется принять на себя роль, которую он презирал всю свою карьеру. Вокруг него постоянно находятся эксцентричные персонажи, которым далеко не всегда можно доверять. События настоящего пересекутся с прошлым, рассказав нам о том, почему Теду пришлось оставить свою прежнюю жизнь позади», — говорится в описании киноленты.
Режиссер Аарон Корш вернется к работе над сериалом вместе с продюсерами оригинальной версии Дугом Лайманом, Дэйвом Бартисом и Джином Кляйном, а также Викторией Махони.