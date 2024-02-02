Вышел первый трейлер кино о Донбассе "Позывной "Пассажир" с Шагиным и Фидаровым
Опубликован первый трейлер фильма "Позывной "Пассажир", снятый по мотивам романа Александра Проханова о конфликте в Донбассе до СВО.
Действие ленты разворачивается в 2015 году. Молодой гламурный писатель Николай Рябинин не интересуется событиями в мире, пока не узнает, что его брат, пропал без вести в Донбассе. И отправляется на поиски. Что его меняет навсегда.
Главную роль исполнил актёр Антон Шагин, часто бывающий в зоне СВО. В фильме также задействован его коллега и товарищ Сослан Фидаров, известный по "9-й роте" и участвующий в противостоянии в Донбассе ещё с 2014 года.
В фильме также снялись Виталий Кищенко ("Сердце пармы", "Союз спасения. Время гнева"), Владимир Стеклов ("13 клиническая", "Нулевой пациент", "Пищеблок"), Сергей Горобченко ("Эпидемия", "Идентификация", "Бумер"), Алексей Шевченков ("Позывной "Журавли", "За Палыча!", "Актрисы"), Надежда Маркина ("Абориген", "Елена", "Аритмия"), Люба Баханкова ("Психология любви") и другие.
Режиссер и сценарист - Илья Казанков.
Премьера - 14 марта.