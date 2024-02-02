Вышел первый трейлер кино о Донбассе «Позывной "Пассажир"» с Шагиным и Фидаровым

Опубликован первый трейлер фильма "Позывной "Пассажир", снятый по мотивам романа Александра Проханова о конфликте в Донбассе до СВО.

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Действие ленты разворачивается в 2015 году. Молодой гламурный писатель Николай Рябинин не интересуется событиями в мире, пока не узнает, что его брат, пропал без вести в Донбассе. И отправляется на поиски. Что его меняет навсегда.

Главную роль исполнил актёр Антон Шагин, часто бывающий в зоне СВО. В фильме также задействован его коллега и товарищ Сослан Фидаров, известный по "9-й роте" и участвующий в противостоянии в Донбассе ещё с 2014 года.

Режиссер и сценарист - Илья Казанков.