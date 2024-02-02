Премьера серии новелл «Осторожно — любовь» состоится в День всех влюбленных

"Прекрасный сценарий – одновременно ироничный и философский. Отлично написанные диалоги, что очень важно для меня лично. Режиссер Кирилл Васильев — тонко чувствующий проблемы взаимоотношений, возникающие между семейными парами", - заявила исполнительница одной из главных ролей Анна Снаткина .

Киноальманах поделен на семь новелл, каждая из которых в той или иной степени рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной. Некоторые сюжеты расскажут о травмирующей или неразделенной любви, другие же эпизоды поведают о романах, которым и не суждено было начаться. Короткометражные новеллы смогут передать зрителям взгляды разных людей на любовь, секс, романтику и другие аспекты человеческих отношений.