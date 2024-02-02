Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон предложил актерам «Офиса» снять фильм по мотивам сериала
Брайан Крэнстон побывал на подкасте «Office Ladies», который ведут актрисы сериала «Офис» Дженна Фишер и Анджела Кинси. Артисты обсудили возможное развитие проекта и то, приняли бы они участие в возрождении культового проекта.
По словам актера, многим зрителям было бы приятно узнать о будущем любимых персонажей, сообщает Variety с ссылкой на подкаст.
«Представьте, что это не перезапуск сериала, а фильм. Что то, что покажет нам, где теперь все эти люди. Все наши любимые персонажи. Нам же всем было интересно, что с ними стало», — предложил актер.
Актриса Бизли Фишер, сыгравшая Пэм в «Офисе» сказала, что была бы готова принять участие в полноформатном проекте, но только в том случае, если бы его режиссурой занялся Грег Дэниелс — создатель сериала. А Кинси, знаменитая по роли Анджелы Мартин, призналась, что снялась бы в таком фильме только ради своих детей.
Ранее стало известно о продолжении легендарного сериала, однако действие эпизодов будет происходить в другом офисе и с новыми персонажами.