Кристофер Нолан предсказал упадок фильмов о супергероях

«Многие люди склонны говорить о кинобизнесе плохо. Все то время, что я работаю в кино, я выслушивал, как истеблишмент предсказывает гибель кинотеатров. Сейчас эти же люди мне задают вопрос: “Что я думаю о состоянии киноиндустрии?”. Если честно, не знаю, как на такое ответить. Мы с командой только что выпустили трехчасовой фильм с рейтингом R о квантовой физике, и он заработал миллиард долларов. Нам до сих пор невдомек, каким образом это произошло. Однако, раз это случилось — значит аудитория есть и нуждается в чем-то новом или схожем с реальной жизнью», — высказался режиссер.