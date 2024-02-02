Кристофер Нолан предсказал упадок фильмов о супергероях
Голливудский режиссер Кристофер Нолан побывал на подкасте «Countdown to the BAFTAs», где заявил, что киноленты о супергероях уже неактуальны среди современных зрителей и в моде будут такие проекты, как «Оппенгеймер».
По словам создателя биографической драмы «Оппенгеймер», которая заработала в прокате около миллиарда долларов, киностудиям следует переориентировать фокус с картин о вымышленных персонажах и обратить внимание на реальных людей, сообщает Variety.
«Многие люди склонны говорить о кинобизнесе плохо. Все то время, что я работаю в кино, я выслушивал, как истеблишмент предсказывает гибель кинотеатров. Сейчас эти же люди мне задают вопрос: “Что я думаю о состоянии киноиндустрии?”. Если честно, не знаю, как на такое ответить. Мы с командой только что выпустили трехчасовой фильм с рейтингом R о квантовой физике, и он заработал миллиард долларов. Нам до сих пор невдомек, каким образом это произошло. Однако, раз это случилось — значит аудитория есть и нуждается в чем-то новом или схожем с реальной жизнью», — высказался режиссер.
Ранее режиссер заявлял, что не намерен сбавлять обороты и все дальнейшие его фильмы будут не менее масштабными, чем «Оппенгеймер».