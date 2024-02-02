Режиссер Баранов рассказал о работе над фильмом про Жириновского

«Надо думать и искать актёров. Потому что я пока, честно, не знаю, кто бы это мог сыграть из тех, кого я знаю. Сложно будет, очень сложно. Потому что тут есть ловушка: если копировать Жириновского — будет пародия, а если не копировать, то Жириновского не будет. Вот тут проблема, надо искать вариант, как его сделать», — объяснил собеседник RT.