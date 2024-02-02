«Три Богатыря и Пуп Земли» собрал более миллиарда рублей в прокате

«За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница". Хотя мы все равно немного не ожидали таких результатов, и наш прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры», — рассказал соучредитель анимационной студии «Мельница», которая занималась созданием франшизы о богатырях, а также мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк» и «Лунтик».