Правнук летчика Чкалова хочет переснять фильм о нем

Фильм о легендарном летчике Валерии Чкалове могут переснять. Об этом его правнук Игорь Чкалов сообщил на пресс-конференции 2 февраля.

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Напомним, в 2024 году отмечается 120-летие со дня рождения легендарного летчика. В честь знаменательной даты в Нижегородской области запланировано 42 мероприятия с общим бюджетом 450 млн рублей. В частности, пройдут просветительские события, выставки, фестивали, а также будут отреставрированы объекты, связанные с именем Чкалова.

Потомок героя отметил, что планы переснять художественный фильм «Валерий Чкалов» (0+) 1941 года у него были давно, но реализовать их пока не удалось.

Это первый и единственный фильм о Валерии Павловиче. Но сейчас поменялись времена и люди. Современным детям неинтересно это смотреть. Художественный фильм «Валерий Чкалов» остается в планах, — отметил правнук летчика.

Он также сообщил, что фонд В. П. Чкалова планирует заниматься документалистикой в современном формате, который будет интересен подрастающему поколению.

Совместно с Нижегородской областью мы хотим развивать тематику авиации, потому что историю нужно знать. Это мотивация для будущих свершений. Также планируем большой медиапроект в рамках празднования юбилея и позже, — сказал он.