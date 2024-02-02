Как создавался фильм «День сурка» и почему он не получил «Оскар»

В США и Канаде 2 февраля ежегодно отмечается День сурка. В этот день наблюдают за сурками (некоторые из которых являются настоящими знаменитостями). Считается, что если сурок выйдет из норы и не испугается своей тени, скоро наступит весна. А если сурок в солнечный день испугается своей тени — то стоит ждать долгих холодов.

© Кадр из фильма «День сурка»

Популярность этому празднику во всем мире принес культовый фильм режиссера Гарольда Рамиса «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли. О том, как создавался фильм и почему он не получил ни одного «Оскара», — в материале «Рамблера».

В середине 1980-х сценарист Дэнни Рубин устроил двухдневный интенсивный мозговой штурм, чтобы придумать 50 киноидей, которые он сократил до десяти.

Десятым в окончательном списке Рубина оказался проект под названием «Машина времени», рассказывающий о парне, «застрявшем в трансформаторе времени, который заставляет его проживать один и тот же день снова, снова и снова».

Проект так и не был реализован, но прошло несколько лет, и Рубин начал перечитывать книгу Энн Райс «Вампир Лестат». Она натолкнула его на мысль о том, как мог бы поступить человек, если бы его жизнь была вечной.

Он придумал героя — взрослого эгоцентричного мужчину по имени Фил (так же зовут и сурка, который каждый год в Панксатони предсказывает погоду), который ведет себя, как подросток, и поместил его во временную петлю, где он проживает каждый день снова и снова, а люди и события вокруг него не меняются.

Кадр из фильма «День сурка»

Когда Рубин выбирал день, в котором застрял Фил, сценарист решил, что это должен быть праздник. Тогда он посмотрел на календарь и обнаружил, что ближайший праздник — это День сурка.

В то время сюжет был почти новинкой — ранее истории о временных петлях можно было увидеть лишь в эпизодах сериалов «Сумеречная зона» и «Звездный путь: Новое поколение». Поэтому создатели фильма очень боялись, что публике не понравится такой сюжет.

Сценарий не раз переписывали — изначально история была более драматичной, а любовная линия в ней не была основной. Киностудия Columbia хотела комедию, Рубин — фантастическую драму, а режиссер Гарольд Рамис — и то, и другое, что в итоге и вышло.

Интересно, что изначально Рамис не рассматривал на главную роль Билла Мюррея, хоть они давно знали друг друга и часто работали вместе. Рубин хотел, чтобы роль Фила сыграл Кевин Клайн, а Рамис — Том Хэнкс. Позже Хэнкс заявил, что не рад, что не сыграл в «Дне сурка», потому что не хотел бы исполнять роль настолько неприятного человека. Роль также предлагали Майклу Китону. В итоге на роль был приглашен Мюррей, который также помог переработать сценарий.

Перед съемками Мюррей и Рамис посетили Панксатони и увидели настоящую церемонию Дня сурка, чтобы подготовиться к фильму. Сами же съемки проходили в маленьком городке Вудсток, который находился ближе к Чикаго, где жили Мюррей и Рамис.

В качестве массовки участвовали жители Вудстока, а местные школьники помогали съемочной группе устанавливать декорации.

Во время съемок у Рамиса и Мюррея постоянно возникали конфликты. Мюррей часто опаздывал, предлагал изменения в сценарии, звонил режиссеру посреди ночи со своими идеями и иногда даже не приходил на площадку, никого не предупредив о своем отсутствии. В то время Мюррей влюбился в художницу по костюмам Дженнифер Батлер, из-за чего он развелся со своей женой Маргарет Келли. Развод Мюррей переживал нелегко.

Кадр из фильма «День сурка»

Когда съемки закончились и фильм вышел на экраны, Мюррей и Рамис перестали общаться. Они не разговаривали более двадцати лет и помирились только в 2014 году, когда Рамис уже был при смерти из-за неизлечимого аутоиммунного васкулита.

«День сурка» стал классикой американского кинематографа, но, несмотря на это, не получил ни одной крупной премии, кроме BAFTA за лучший оригинальный сценарий. Кинокритики отмечают, что премии обходили фильм из-за нелюбви к комедийному жанру, а также неудачному времени выхода — картину выпустили в начале года, сразу после сезона наград.