«Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде, возможность торговать - люди вышли на улицу, можно было торговать на улице, вдоль Тверской стояли люди, и все продавали. 91-й год превращает бывший бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться - за конкретные бабки. Это началось на границе 89-го и 90-го. 91-й - это уже классическая история дележа, взять под контроль предприятия, превращение в преступные организации», - рассказал режиссер.