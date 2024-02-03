Режиссер Жора Крыжовников признался в интервью с YouTube-каналом "Что Посмотреть", что он и его команда задумывал три сезона сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Крыжовников планировал посвятить каждый сезон определенному году - 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга. Он назвал эти года "разными мирами". Кинематографист пояснил, что сам жил в те периоды и хорошо их помнит.
«Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде, возможность торговать - люди вышли на улицу, можно было торговать на улице, вдоль Тверской стояли люди, и все продавали. 91-й год превращает бывший бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться - за конкретные бабки. Это началось на границе 89-го и 90-го. 91-й - это уже классическая история дележа, взять под контроль предприятия, превращение в преступные организации», - рассказал режиссер.
Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от "Слова пацана". Режиссер пока хочет заняться другими проектами и уже потом вернуться к размышлениям о возможном продолжении сериала.
«Мы понакидали что-то, пообсуждали, встретились с Андреем (Золотаревым - сценаристом "Слова пацана" - "Газета.Ru"), в друг друга покидали версиями, но мы как авторы пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть импульс внятный», - заключил кинематографист.