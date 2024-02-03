Автор «Слова пацана» предложил сериалы про свердловских рокеров и Ельцина

«Почему снимать только про криминальный Екатеринбург? Вот у вас в те же 80-е был свердловский рок-клуб. Мне кажется, это намного интереснее, чем криминальные группировки. Пока у нас в Казани разбивали головы, у вас ребята делали классную музыку. Вам лучше идти в эту сторону, ваша идентичность в этом», — пояснил Гараев.