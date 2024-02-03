Новая старая сказка: россияне выбирают отечественные мультфильмы

Российские зрители выбирают киносеансы с отечественными мультфильмами и формируют новую культурную традицию. Анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова собрал в российском кинопрокате более 1 млрд рублей и стал самым кассовым мультфильмом в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выпустившую ленту на экраны компанию «Вольга». Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» вышел на экраны 28 декабря прошлого года и стал двенадцатой лентой франшизы «Три богатыря», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

© nsn.fm

Первый анимационный фильм серии — «Алеша Попович и Тугарин Змей» — был выпущен в 2004 году. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм из франшизы «Три богатыря» (создатели — анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ) заработал 1 000 005 374 рублей.

Сборы отечественного мультфильма впервые преодолели миллиардный рубеж. Сказочные традиции Как отметил глава СТВ, соучредитель «Мельницы» Сергей Сельянов, в 2024 году исполняется 25 лет анимационной студии, а также отмечается двадцатилетие богатырской франшизы.

«За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница". Хотя мы все равно немного не ожидали таких результатов, и наш прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры», — подчеркнул Сельянов.

У россиян, действительно, появилась семейная традиция ходить на мультфильмы «Три богатыря» в новогодние праздники, как в Голливуде стало ритуалом посещать все фильмы от Disney, заявил в интервью НСН режиссер и мультипликатор Константин Бронзит, снявший пилотную картину серии – «Алеша Попович и Тугарин Змей».

«Есть целый ряд обстоятельств, которые повлияли на такие сборы. Первое – это традиция идти в кино на «Богатырей» на Новый год. Это стало семейной традицией, как в Голливуде стало традицией идти на новый фильм от Disney. Это здорово, конечно! Студия «Мельница» создала прецедент, целый новогодний ритуал, что потрясающе. Хотя на «Кинопоиске» оценка всего 5,2. Но сборы говорят об обратном», - отметил он.

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов объяснил НСН, что сказки — важный кусок доброго и надежного прошлого, люди стараются передать их последующим поколениям, поэтому они так популярны у зрителя.

«Сказки — очень важный кусок хорошего, спокойного, доброго, надежного прошлого. Люди хотят передать его детям и внукам. Это очень талантливые истории, проверенные поколениями. Признаюсь, пока я ничего не видел, кроме “Чебурашки”: нет времени, к тому же, на мой взгляд, в этом есть некая конъюнктура», - рассказал он.

Богатенький... «Емеля»

В последнее время рекордные кассовые сборы стали приятной традицией для российского кинематографа.Основная борьба за зрителя сегодня развернулась между сказками – жанр, который пришелся россиянам как никогда по вкусу. Сказочные истории уверенно заняли половину позиций в топ-10 самых кассовых российских картин.

А в топ-3 оказались «Чебурашка», «Холоп-2» и «Холоп». Фильм «Бременские музыканты» собрал 2,7 млрд рублей и обогнал «По щучьему велению» в списке самых кассовых российских фильмов, данные приводит ЕАИС. При этом режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что кассовые сборы картины будут настолько серьезными.

«Вообще, никто не ожидал, что соберем больше двух миллиардов рублей в прокате. Ожидания были в районе одного миллиарда… Если бы меньше, то мы были бы разочарованы. Я не прекращая смотрю в ЕАИС… По-моему, фильм «По щучьему велению» уже шестой среди российских фильмов по кассовым сборам… Но как сравнивать с фильмами предыдущих лет? Тогда была конкуренция, а сейчас – нет…», - поскромничал он.

Хорошего понемножку?

Январь в целом выдался для кинотеатров удачным, большое количество киносетей смогли существенно нарастить свои показатели относительно 2023 года, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН.

«Январь был для кинотеатров в целом очень удачный. Как мы знаем из официальной статистики, большое количество киносетей и кинотеатров смогли существенно нарастить свои показатели относительно прошлого года», – пояснил он.

Исаев также заявил, что в России ожидается ряд больших проектов с высоким зрительским потенциалом в феврале-марте, по одному - в апреле и в мае, а затем до поздней осени ожидается провал по кассовым сборам .