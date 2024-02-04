Постсоветское кино представили в Роттердаме

В программе 53-го Роттердамского кинофестиваля участвуют фильмы, снятые на постсоветском пространстве.

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В программе 53-го Роттердамского кинофестиваля участвуют фильмы, снятые на постсоветском пространстве, — «Дрозд, дрозд, ежевика» Елене Наверини (Грузия—Швейцария—Германия) и «Степной волк» Адильхана Ержанова (Казахстан). Оба основаны на литературных произведениях и нетривиально их трактуют. В казахском фильме снялся российский артист Азамат Нигманов, которого неожиданно приписали к цыганам.

«Степной волк» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова, лауреата азиатского «Оскара» и множества международных наград, — жанровое кино, к созданию которого его подтолкнул одноименный роман Германа Гессе, хотя это не экранизация в классическом виде. Сам режиссер называет в числе источников вдохновения голливудские вестерны 1950-х и самурайское кино, задающее траекторию жизни героя, непременно идущего к смерти. Но это и история о судьбе женщины в пылающем мире, которую сыграла казахстанская актриса Анна Старченко, окончившая актерский факультет в Алма-Ате и ГИТИСе, известная по фильмам «А.Л.Ж.И.Р.» и «Русские на Мариенплац». У Ержанова она играет женщину в степи, Тамару, разыскивающую пропавшего во время стихийных событий в городе маленького сына Тимку и утратившую от горя разум. Но констатации безумия мало, его надо органично сыграть, а это не всегда получается. Тамара постоянно что-то бормочет, повторяет имя ребенка. «Добра нет, — скажет она, — но оно же нужно».

Сына ей помогает найти брутальный Брайюк, которого сыграл Берик Айтжанов, когда-то попавший на съемочную площадку из бара, где он трудился. На молодого человека с яркой внешностью обратили внимание кинематографисты. Берик окончил театральный вуз, работает в театре, сыграл Лаэрта в «Гамлете» и целый ряд завидных ролей. Его герой в «Степном волке» — опасный, жестокий, непредсказуемый человек, который закономерно движется к смерти. Найти ребенка он берется ради денег, которых у несчастной матери нет, только он об этом не подозревает. Все будет так, как предначертано судьбой.

Непутевого и экстравагантного отца Тимки сыграл российский актер Азамат Нигманов — уроженец Омска, выпускник Театрального института им. Щукина, лауреат премии Олега Табакова за роль в спектакле «Прокляты и убиты» в МХТ им. Чехова, очень востребованный в кино. Он снимался в «А.Л.Ж.И.Р.», «Конвое» (получил на «Кинотавре» награду за лучшую мужскую роль), «Жизни и судьбе», «Перевале Дятлова», «Фишере», а также «Шторме» Адильхана Ержанова. Любопытно, что Азамата с оговорками принимали на актерский факультет, не видя для парня, с его ярко выраженной азиатской внешностью, перспективы в русском театре, посоветовали пойти на цыганский курс к Николаю Сличенко. И главный цыган страны его взял. Уже на четвертом курсе Азамат стал выходить на сцену театра «Ромэн».

«Дрозд, дрозд, ежевика» — третья картина грузинского режиссера Елене Наверини. В ее основе роман популярной в Грузии писательницы Тамты Мелашвили, отмеченной литературными наградами на родине и в Германии. Ее и в Грузии, и в Роттердаме называют феминисткой. Книги Мелашвили переведены на разные языки, вплоть до албанского, и вызывают сегодня повышенный интерес, поскольку затрагивают проблему женских травм и насилия в обществе.

Любопытно, что в книжных магазинах Нидерландов продают переведенные на голландский язык романы Нино Харатишвили — выпускницы Тбилисского института театра и кино, позднее получившей образование в Германии, лауреата немецкой премии им. Бертольда Брехта. По ее «Восьмой жизни» планируют снять сериал в США. Книги Нино входят в топ-10 и пользуются спросом у голландских читателей. Фильм «Дрозд, дрозд, ежевика» тоже вызвал большой интерес у публики — билетов на него не купить. Он занял девятое место в зрительском рейтинге, и это очень хороший показатель, учитывая количество фильмов, представленных на фестивале.

Режиссер Елене Наверини — выпускница Тбилисской академии художеств, продолжившая образование в Швейцарии, где и живет уже много лет. Она не раз участвовала в Роттердамском кинофестивале. Главную роль исполнила отважная и очень самобытная актриса Батумского драмтеатра Эка Чавлеишвили, во многом обеспечившая успех картине и уже получившая несколько наград по всему миру, ставшая номинанткой Европейской киноакадемии. Она сыграла несколько откровенных сцен, на которые не всякая актриса осмелится.

Ее героине Этеро 48 лет. Она старая дева и живет одна. Все что у нее есть, — это небольшой деревенский магазин и несколько подруг, с которыми она играет в карты и лакомится пирожными. Их порции огромны, и когда дамы принимаются за «наполеон», это вызывает смех в зале. Однако Этеро прекрасно с ним справляется, ест за троих. Она собирает ежевику на берегу реки, варит из нее варенье, но однажды едва не погибнет, скатившись с горы. Ей тут же представится картина собственной смерти и придет понимание того, что в любой момент все может закончиться. Значит, надо жить на полную катушку. Казалось бы, в ее годы и ждать нечего, разве что пенсии, но у нее впервые вспыхнет чувство к женатому Мурмани, доставляющему товар в магазин. Любовники тайно встречаются в лесу и в отеле до тех пор, пока Мурмани не предложат работу в Турции, где за день есть шанс заработать больше, чем дома за месяц.