Том Харди опубликовал фото с пересъемок «Венома 3»

Актёр Том Харди опубликовал в одной из своих соцсетей фото с пересъёмок фильма «Веном 3». Судя по эмодзи флага Испании, съёмочная группа фильма находится сейчас в этой стране. Напомним, производство ленты возобновилось в ноябре прошлого года.

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Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что лента будет как-то связана с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся домой. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Известно, что Том Харди вернётся к роли Эдди Брока, а ещё в картине сыграют Джуно Темпл и Чиветел Эджиофор. Кстати, Эджиофор в киновселенной Marvel играет роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.