Фильм «Мастер и Маргарита» уже заработал больше 800 млн рублей

3 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 800 млн рублей — картина достигла такого результата всего за девять дней. Скорее всего, преодолеть отметку в 1 млрд рублей лента сможет в течение нескольких суток.

Фильм снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.