Только черному коту и повезло: мистика на съемках фильма «Мастер и Маргарита»

Новый фильм «Мастер и Маргарита» — по знаменитому роману Михаила Булгакова в первые выходные дни проката стал лидером по кассовым сборам — более 415 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» подметила: картину с книгой — и с предыдущими экранизациями — уже связывает ряд мистических перекличек.

Загадочный пожар

На экраны кинолента вышла 25 января. А уже через двое суток на Триумфальной площади, в здании Театра сатиры вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь в 350 метров, его быстро потушили, и обошлось без жертв. Любопытно, что именно на месте нынешнего Театра сатиры в 1930-е годы располагался Московский мюзик-холл, прототип театра Варьете из «Мастера и Маргариты».

Именно здесь загадочный Воланд устраивает завораживающий сеанс черной магии, который стал одним из центральных эпизодов романа. Причем авторы фильма, бесцеремонно перекроившие булгаковский замысел, сцену в театре Варьете включили в фильм почти без искажений.

Ушли из семьи

Кинематографисты не скрывают: актеров Юлию Снигирь и Евгения Цыганова они утвердили на заглавные роли, поскольку те супруги.

При этом сам Михаил Булгаков литературных Мастера и Маргариту писал во многом с самого себя и своей последней жены Елены Сергеевны. Обе пары, и Булгаковы, и Цыганов со Снигирь, поженились по большой любви и со скандалами. Булгаков буквально увел Елену у законного мужа, генерал-лейтенанта Евгения Шиловского, «прекрасного и благороднейшего человека», как вспоминала впоследствии Елена Сергеевна.

А Евгений Цыганов сам ушел из семьи, оставив на попечение бывшей жены Ирины Леоновой семерых несовершеннолетних детей.

В общем, и те и другие обидели ни в чем не повинных, хороших людей.

Ряд препятствий

Абсолютно все режиссеры — Юрий Кара, Владимир Бортко и другие — в процессе работы над экранизациями сталкивались со сложностями. Не избежала этой участи и нынешняя киноверсия. Картину собирались снимать еще в марте 2020-го, но из-за пандемии к работе приступили только летом 2021 года. Изначально на главные роли хотели взять голливудских актеров, но те запросили космические гонорары, и пришлось искать новых артистов. Далее из проекта ушел режиссер Николай Лебедев, продюсерам снова пришлось метаться в поисках. Вполне возможно, что нынешнюю экранизацию после проката в кино ждет скорое забвение. Ведь многие члены съемочной группы активно выступают против СВО. Режиссер Михаил Локшин, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь прославились в соцсетях своими антироссийскими выступлениями. Народ не поймет таких «героев».

А Бегемот удался

Главный недостаток прежних киноверсий — невозможность сделать «человекообразного» кота, каким был Бегемот у Булгакова. Ресурсы современной компьютерной графики позволили смастерить реалистичного персонажа. Образцом послужил котик Кеша породы мейн-кун. Озвучил героя обаятельный актер Юрий Борисов.

ФАКТ

Семилетний кот Кеша, исполнитель роли демона Бегемота, охотно позировал для съемок, никого не укусил и не оцарапал.

Он участник многих выставок и в 2018 году получил титул лучшего мейн-куна в мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла Соколова, драматург, режиссер, худрук Независимого театра «Шанс»:

— Против экранизации этой книги выступает сам автор. Ведь даже Юрий Кара и Владимир Бортко, которые довели работу над экранизациями до конца, и то столкнулись с массой проблем. А сколько кинорежиссеров мечтало поставить «Мастера и Маргариту», но ничего не получилось? И нынешние мистические знаки, возможно, говорят нам о том, что этот булгаковский текст пора наконец оставить в покое, ведь именно покой подарил Мастеру и Маргарите Воланд в конце романа.

ПРИШЛОСЬ ОСВЯЩАТЬ СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ

Предыдущие экранизации культового романа окутаны флером загадочных предзнаменований.

Даже трубу прорвало

Кинолента Юрия Кары была снята в 1994 году, но вышла в прокат только в 2011-м. Режиссер рассказывал, что дьявольщина преследовала фильм с самого начала.

Первые сцены снимались в театре «Эрмитаж», и режиссер театра Михаил Левитин горячо уговаривал Кару отказаться от съемок. У Левитина был зловещий опыт столкновения с «нехорошим романом». Когда он сам собирался поставить «Мастера и Маргариту», в театре прорвало отопительную батарею. А за несколько лет до этого трубу прорвало в монтажной Элема Климова, который тоже взялся за постановку романа, но не довел ее до конца. Левитин успокоился, только когда Кара призвал на площадку священника, камеру и съемочную группу окропили святой водой.

Вот так встреча!

Актер Александр Филиппенко сыграл сразу в двух экранизациях «Мастера и Маргариты»: у Юрия Кары (Коровьев, 1994 год) и у Владимира Бортко (Азазелло, 2005 год). Через много лет после съемок у Кары Филиппенко шел с друзьями по Патриаршим, показывал им места, где проходило действие фильма. Как рассказывал сам артист, именно в этот момент он вдруг увидел Владимира Бортко, который тоже что-то рассказывал и показывал группе людей.

— Ты Коровьева уже сыграл. Азазелло у меня сыграешь? — спросил режиссер.

Актер согласился, посчитав это знаком судьбы.

Череда неприятностей