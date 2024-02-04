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Только черному коту и повезло: мистика на съемках фильма «Мастер и Маргарита»

Новый фильм «Мастер и Маргарита» — по знаменитому роману Михаила Булгакова в первые выходные дни проката стал лидером по кассовым сборам — более 415 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» подметила: картину с книгой — и с предыдущими экранизациями — уже связывает ряд мистических перекличек.

Загадочный пожар

На экраны кинолента вышла 25 января. А уже через двое суток на Триумфальной площади, в здании Театра сатиры вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь в 350 метров, его быстро потушили, и обошлось без жертв. Любопытно, что именно на месте нынешнего Театра сатиры в 1930-е годы располагался Московский мюзик-холл, прототип театра Варьете из «Мастера и Маргариты».

Именно здесь загадочный Воланд устраивает завораживающий сеанс черной магии, который стал одним из центральных эпизодов романа. Причем авторы фильма, бесцеремонно перекроившие булгаковский замысел, сцену в театре Варьете включили в фильм почти без искажений.

Ушли из семьи

Кинематографисты не скрывают: актеров Юлию Снигирь и Евгения Цыганова они утвердили на заглавные роли, поскольку те супруги.

При этом сам Михаил Булгаков литературных Мастера и Маргариту писал во многом с самого себя и своей последней жены Елены Сергеевны. Обе пары, и Булгаковы, и Цыганов со Снигирь, поженились по большой любви и со скандалами. Булгаков буквально увел Елену у законного мужа, генерал-лейтенанта Евгения Шиловского, «прекрасного и благороднейшего человека», как вспоминала впоследствии Елена Сергеевна.

А Евгений Цыганов сам ушел из семьи, оставив на попечение бывшей жены Ирины Леоновой семерых несовершеннолетних детей.

В общем, и те и другие обидели ни в чем не повинных, хороших людей.

Ряд препятствий

Абсолютно все режиссеры — Юрий Кара, Владимир Бортко и другие — в процессе работы над экранизациями сталкивались со сложностями. Не избежала этой участи и нынешняя киноверсия. Картину собирались снимать еще в марте 2020-го, но из-за пандемии к работе приступили только летом 2021 года. Изначально на главные роли хотели взять голливудских актеров, но те запросили космические гонорары, и пришлось искать новых артистов. Далее из проекта ушел режиссер Николай Лебедев, продюсерам снова пришлось метаться в поисках. Вполне возможно, что нынешнюю экранизацию после проката в кино ждет скорое забвение. Ведь многие члены съемочной группы активно выступают против СВО. Режиссер Михаил Локшин, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь прославились в соцсетях своими антироссийскими выступлениями. Народ не поймет таких «героев».

А Бегемот удался

Главный недостаток прежних киноверсий — невозможность сделать «человекообразного» кота, каким был Бегемот у Булгакова. Ресурсы современной компьютерной графики позволили смастерить реалистичного персонажа. Образцом послужил котик Кеша породы мейн-кун. Озвучил героя обаятельный актер Юрий Борисов.

ФАКТ

Семилетний кот Кеша, исполнитель роли демона Бегемота, охотно позировал для съемок, никого не укусил и не оцарапал.

Он участник многих выставок и в 2018 году получил титул лучшего мейн-куна в мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла Соколова, драматург, режиссер, худрук Независимого театра «Шанс»:

— Против экранизации этой книги выступает сам автор. Ведь даже Юрий Кара и Владимир Бортко, которые довели работу над экранизациями до конца, и то столкнулись с массой проблем. А сколько кинорежиссеров мечтало поставить «Мастера и Маргариту», но ничего не получилось? И нынешние мистические знаки, возможно, говорят нам о том, что этот булгаковский текст пора наконец оставить в покое, ведь именно покой подарил Мастеру и Маргарите Воланд в конце романа.

ПРИШЛОСЬ ОСВЯЩАТЬ СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ

Предыдущие экранизации культового романа окутаны флером загадочных предзнаменований.

Даже трубу прорвало

Кинолента Юрия Кары была снята в 1994 году, но вышла в прокат только в 2011-м. Режиссер рассказывал, что дьявольщина преследовала фильм с самого начала.

Первые сцены снимались в театре «Эрмитаж», и режиссер театра Михаил Левитин горячо уговаривал Кару отказаться от съемок. У Левитина был зловещий опыт столкновения с «нехорошим романом». Когда он сам собирался поставить «Мастера и Маргариту», в театре прорвало отопительную батарею. А за несколько лет до этого трубу прорвало в монтажной Элема Климова, который тоже взялся за постановку романа, но не довел ее до конца. Левитин успокоился, только когда Кара призвал на площадку священника, камеру и съемочную группу окропили святой водой.

Вот так встреча!

Актер Александр Филиппенко сыграл сразу в двух экранизациях «Мастера и Маргариты»: у Юрия Кары (Коровьев, 1994 год) и у Владимира Бортко (Азазелло, 2005 год). Через много лет после съемок у Кары Филиппенко шел с друзьями по Патриаршим, показывал им места, где проходило действие фильма. Как рассказывал сам артист, именно в этот момент он вдруг увидел Владимира Бортко, который тоже что-то рассказывал и показывал группе людей.

— Ты Коровьева уже сыграл. Азазелло у меня сыграешь? — спросил режиссер.

Актер согласился, посчитав это знаком судьбы.

Череда неприятностей

После съемок фильма Бортко ничего плохого со съемочной группой поначалу не происходило. Но потом все-таки случились неприятности: Маргарита, актриса Анна Ковальчук развелась с мужем, а Воланд, народный артист Олег Басилашвили не смог участвовать в озвучивании: он перетрудил голос, произошло кровоизлияние в голосовую связку, и актер два месяца не разговаривал.

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Герой
Евгений Шиловский
Михаил Локшин
Анна Ковальчук
Михаил Левитин
Николай Лебедев
Алла Соколова
Олег Басилашвили
Владимир Бортко
Юлия Снигирь
Ирина Леонова
Евгений Цыганов
Юрий Кара
Александр Филиппенко
Юрий Борисов
Михаил Булгаков